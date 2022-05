Novos imóveis habilitados para regularização nos becos de Ceilândia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou nesta quinta-feira (5) a listagem de 35 imóveis, localizados na região dos becos de Ceilândia, que foram habilitados para regularização.

Essa habilitação, por legitimação fundiária, faz parte do programa Regulariza DF, que objetiva regularizar mais de 150 mil imóveis até o final de 2023. O processo para a escrituração inicia-se com a coleta da documentação. Após análise, os ocupantes são habilitados para doação ou venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação.

Os interessados podem consultar a relação dos contemplados no site da Companhia , em Regularização – Andamento da Localidade – RA9 – Ceilândia – BECOS CEILÂNDIA – ETAPA IV. Para acesso direto, clique aqui .

Todos os habilitados devem aguardar as orientações referentes à entrega das escrituras. A Codhab ressalta a importância dos moradores acompanharem as divulgações nas redes sociais e no portal.

*Com informações da Codhab