Veículos abandonados são recolhidos em Sobradinho

A operação DF Livre de Carcaças está em Sobradinho nesta quinta-feira (5). Ao longo do dia, a equipe da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP) recolhe carros abandonados pela cidade. A ação conta com quatro caminhões munck, um guincho e dois caminhões carroceria, veículos disponibilizados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Equipes em ação: retirada de carcaças é medida que ajuda a preservar a saúde pública e reforça a segurança da população | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

O trabalho começou pelo estacionamento em frente à loja de Edvan Queiroz, no Setor de Oficinas. Cinco vagas eram ocupadas por carros que estão abandonados na via há quase oito anos. “Agradeço a Deus pelo governo estar tirando esses veículos daqui”, comenta o empresário. “Além de deixarem a rua feia, muitas dessas carcaças ficam acumulando sujeira”.

Os problemas trazidos pelos carros abandonados em vias públicas são inúmeros. As carcaças acumulam água parada, servindo como criadouro para oAedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, alerta ainda que muitos desses carros abandonados são usados por criminosos para esconder produtos furtados e traficar entorpecentes. “O recolhimento desses veículos é uma demanda da própria comunidade, que se sente insegura na presença deles”, afirma.

De acordo com o administrador de Sobradinho, Abílio Castro Filho, esta é a terceira visita da operação à cidade. “Desta vez, a ação está complementando o programa Cidade da Segurança Pública [CSP]”, lembra. “É um trabalho que deixa a cidade mais limpa e organizada”.

Desde fevereiro de 2020, a DF Livre de Carcaças retirou mais de 860 veículos abandonados em áreas públicas de 23 regiões administrativas. As ações são semanais, pautadas por um levantamento dos locais mais críticos. “Usamos as denúncias da população para mapearmos nossa atuação”, informa o coordenador da operação, Marcelo Batista.

O programa é executado em parceria com as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde (SES) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Para denunciar

Viu uma carcaça em via pública? As notificações sobre carros abandonados podem ser feitas pelo e-mail [email protected] .