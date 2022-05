Beneficiários no Parque dos Ipês são convocados para assinar contrato

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou, nesta quinta-feira (5), a convocação de 31 beneficiários do Parque dos Ipês – Crixá VII, em São Sebastião, que não assinaram o contrato em 29 de abril. Também estão nessa lista os beneficiários casados cujos contratos tenham ficado sem a assinatura do cônjuge.

O novo período para assinaturas será desta sexta-feira (6) até o próximo dia 13, das 8h às 13h e das 14h às 16h, na Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal (Setor Bancário Sul , Quadra 1, Bloco L, 16º andar – Ed. Filial da Caixa).

Confira aqui a relação dos beneficiários que ainda não assinaram o documento.

*Com informações da Codhab