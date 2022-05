Rota do Artesanato reúne 100 expositores no Anexo do Buriti

“O projeto visa contemplar os artesãos que ficaram parados e prejudicados com a pandemia. A ideia é dar um espaço para que eles exponham e vendam suas peças, para levantar um capital” Roze Mendes, coordenadora do Programa de Artesanato da Secretaria de Turismo

O programa Rota do Artesanato está de volta. Depois de dois anos sem ocorrer por causa da pandemia, o evento terá sua nova edição nesta quinta (5) e na sexta-feira (6), no Anexo do Palácio do Buriti, com a participação de 100 artistas.

“O projeto visa contemplar os artesãos que ficaram parados e prejudicados com a pandemia. A ideia é dar um espaço para que eles exponham e vendam suas peças, para levantar um capital. Escolhemos uma data de início do mês, próximo ao pagamento, para facilitar ainda mais a venda das peças”, observa a mestre artesã e coordenadora do Programa de Artesanato da Secretaria de Turismo (Setur), Roze Mendes.

Por meio de edital público, foram selecionados 50 artesãos e 50 manualistas que poderão expor e vender suas peças. Os produtos a serem comercializados vão conter atributos culturais e naturais referentes a Brasília.

Arte: Setur-DF

Kátia Gonçalves foi uma das contempladas. Há 40 anos trabalhando com artesanato, nesta edição da Rota, ela trará peças de tapeçaria, ponto cruz e fuxico, tendo como foco presentes para o Dia das Mães, comemorado no domingo (8).

“Ficamos dois anos sem a Rota e estamos voltando com força total. O projeto abre muita frente de trabalho para a gente porque, além das vendas no local, a gente recebe muitas encomendas”, comemora. Entre as peças dela estão almofadas, tapetes, quadros decorativos e flores, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 80.

Pela primeira vez na exposição, a artesã Maria Beatriz de Oliveira também está animada com o projeto. “Estou grata por poder expor meu trabalho em um espaço como o Palácio do Buriti. Vou levar itens de mesa posta, corações, sachês e chaveiros”, conta ela, que há 30 anos faz peças de artesanato, como caixas, bandejas e aplicações.

Nesta edição, os trabalhos estarão expostos no Anexo do Palácio Buriti das 9h às 17h. De acordo com a Setur, mais 700 trabalhadores serão beneficiados com o lançamento da Rota do Artesanato até o fim do programa, ganhando espaço para a comercialização dos seus produtos. A data e local o para a próxima edição serão definidos posteriormente.

Para participar das próximas seleções, o profissional precisa estar com a Carteira Nacional do Artesão válida. Serão admitidas inscrições de manualistas que estivem pré-cadastrados no site da Setur, por meio do formulário contido na aba “Cadastramento de Manualistas” .

Serviço

– Data: quinta e sesta (5 e 6)

– Horário: das 9h às 17h

– Local: Anexo do Palácio do Buriti