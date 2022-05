Programa vai ajudar alunos a descobrir vocação profissional

Um novo programa vai incentivar os alunos, por meio da educação e esporte, a identificarem a vocação profissional, potencializando o conhecimento e ajudando no desenvolvimento de crianças e adolescentes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Foi lançado nesta quarta-feira (4) o DNA Brasil, realizado em parceria entre o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace) com a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (Subin) da Secretaria de Educação (SEE).

Lançamento do programa DNA Brasil | Foto: Álvaro Henrique/SEEDF

De início, mais de cinco mil alunos, de 7 a 17 anos, de 22 escolas do DF serão contemplados. As instituições são de cidades como Ceilândia, Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Brazlândia, Paranoá, Candangolândia, lagos Norte e Sul e Sobradinho. Os estudantes dessas unidades escolares poderão contar com acompanhamento pedagógico, odontológico, nutricional e psicossocial.

O secretário-executivo da SEE, Isaías Aparecido, destacou a importância do DNA Brasil. “É gratificante para nós que vocês, alunos, possam ter este privilégio de participar de uma iniciativa tão significativa para a educação. Que vocês aproveitem e não desperdicem a oportunidade”, afirma.

A subsecretária de Educação Inclusiva e Integral, Vera Lúcia Ribeiro de Barros, aproveitou o momento para falar sobre o projeto de empregabilidade, que também foi lançado, e servirá para a preparação específica dos estudantes. “O nosso objetivo é fazer com que os alunos que têm deficiência possam ter as mesmas oportunidades que um aluno sem necessidades especiais. Estou muito feliz com o DNA Brasil, pois é um projeto-piloto que vai auxiliar os alunos a identificarem a sua vocação para o mercado de trabalho”, concluiu.

Para o presidente do Idecace, Wilson Cardoso, é gratificante conseguir realizar um evento de grande representatividade. “Eu fui uma criança que passou muita necessidade e graças a Deus consegui chegar aqui hoje. A possibilidade de poder encaminhar professores, alunos e até mesmo as famílias é uma satisfação como presidente desta unidade”, ressalta.

O lançamento contou também com a presença da campeã olímpica do salto em distância Maurren Maggi, do campeão panamericano do salto triplo Jadel Gregório e do finalista dos saltos ornamentais nas Olimpíadas de Tóquio (2020) Kawan Figueiredo Pereira.

O Instituto Idecace trabalha há quase 20 anos na capacitação de profissionais para contribuir com governos, empresas, instituições e outras organizações para aprendizagem baseado no potencial humano. Com uma metodologia única, o instituto já atendeu mais de 250 mil jovens talentos, que hoje são atletas com títulos regionais, nacionais e até internacionais.

*Com informações da Secretaria de Educação