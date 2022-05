381 vagas para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro

A pandemia de covid-19 reafirmou a importância dos profissionais de saúde no sistema público. Desde 2019, o governo do Distrito Federal tem empenhado esforços para reforçar as equipes, convocando servidores efetivos e temporários. Até março deste ano, 10.788 médicos, enfermeiros e profissionais de outras carreiras foram convocados para compor a Secretaria de Saúde. Destes, 4.646 assumiram os cargos, totalizando cerca de 35 mil servidores atualmente na pasta.

Com o objetivo de ampliar o efetivo com servidores permanentes, o GDF abriu um novo concurso público, que vai contratar 230 médicos, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas, que, nomeados, poderão exercer as atribuições entre as diversas unidades de saúde da rede do DF.

Novo concurso público vai contratar 230 médicos, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas | Foto: Arquivo/Agência Brasília

“A partir do concurso público, nosso objetivo é repor as escalas médicas que estão com déficit, aumentar a força de trabalho e até ampliar os nossos serviços”, afirma o subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Evillásio Ramos ao citar que o certame tem vagas para 47 especialidades médicas, entre elas alergia e imunologia; hematologia e homoterapia; e psiquiatria.

As remunerações variam de R$ 3.055 até R$ 12.654. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o valor é de R$ 6.327. Os enfermeiros com jornada de 20 horas semanais terão salário de R$ 3.055. Os cirurgiões-dentistas, que também cumprirão jornada de 20 horas, a remuneração é de R$ 4.250.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação . A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano.

No início do mês de maio, mais certames foram autorizados para a admissão de profissionais da saúde. Serão feitos concursos para contratação de 200 técnicos em enfermagem, 102 agentes comunitários em saúde e 17 agentes de vigilância ambiental em saúde.