Praça do Cruzeiro recebe serviços de manutenção e limpeza

Um dos pontos mais emblemáticos de Brasília, a Praça do Cruzeiro, localizada estrategicamente no Eixo Monumental, está de cara nova. Graças à atuação do GDF Presente, o espaço foi limpo, pintado e teve recuperado um trecho de asfalto que estava esburacado.

Para ajudar na limpeza da ampla área física, um caminhão de hidrojato foi utilizado na ação | Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

E isso não foi tudo. O matinho saliente que se esgueirava por entre as pedras portuguesas de boa parte da calçada foi todo arrancado e os serviços de capina e varrição efetuados com rigor. Para que o local pudesse ser revigorado, uma equipe de 50 pessoas foi mobilizada desde segunda-feira (2).

“Todo ano a gente faz o trabalho de zeladoria desse local que foi o marco da primeira missa celebrada aqui em Brasília”, explica o coordenador do Polo Central III, Alexandro César. “Ali é um ponto turístico muito frequentado por várias tribos, principalmente nos finais de semanas, quando as pessoas se reúnem para ver o pôr do sol, encontrar os amigos… Então precisa, claro, estar bem cuidado e bonito, e esse é o nosso serviço”, reforça o servidor.

Dez reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), assim como servidores do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Novacap, participaram da operação, finalizada nesta quarta-feira (4).

Para ajudar na limpeza da ampla área física, um caminhão de hidrojato foi utilizado na ação, com a força da água jorrando também no simbólico crematório de velas. “Aqui é um lugar de lazer, ponto de encontro da galera, mas também de fé”, explica o estudante de Economia e entusiasta do pedal, Alex Ribeiro Venturini, 27 anos. “Sempre passo aqui de bike. É um lugar bonito, com uma bela vista”, conta.

Para a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, a manutenção do espaço é vital por sua localização singular na capital do país. “O pôr do sol na Praça do Cruzeiro está entre os mais lindos da cidade, muito prestigiado pela comunidade e fica no coração da cidade”, observa. “Então, levar a melhoria a espaços públicos como esse é importante para o interesse coletivo”, salienta.