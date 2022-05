GDF autoriza abertura de concursos para carreiras na área de saúde

A Secretaria de Saúde deve abrir concursos para os cargos de técnico em enfermagem, agente de vigilância ambiental e agente comunitário de saúde. As portarias da Secretaria de Economia com autorização para a abertura dos concursos foram publicadas nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Serão 200 vagas imediatas para técnico em enfermagem, 102 para agentes comunitários e 17 para agentes de vigilância ambiental. Também haverá cadastro reserva para 1 mil, 500 e 400 aprovados, respectivamente. Os convocados devem ingressar nas respectivas carreiras, de maneira efetiva.

Com a autorização, a Secretaria de Saúde vai constituir um Grupo de Trabalho para o concurso, contratar a banca e publicar o edital. A expectativa é de que esses trâmites ocorram em até 40 dias.

“A autorização para mais concursos fortalece o processo de reforço do efetivo da Secretaria de Saúde”, destaca o subsecretário de Gestão de Pessoas da pasta, Evilásio Ramos. De 2019 até agora, foram nomeados 10.788 profissionais de diversas carreiras, sendo 3.032 efetivos e o restante de temporários.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF