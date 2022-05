Criança Feliz Brasiliense celebra o Dia das Mães no Gama

“A programação mostra a intersetorialidade na execução de políticas públicas, pois contamos com Cras, Creas, secretarias da Mulher, de Justiça e Cidadania, Administração Regional do Gama e o Instituto Iecap” Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento Social

Uma programação especial marcou a quarta-feira (4) no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Gama. Cama elástica, pula-pula, brincadeiras lúdicas e entrega de kits infantis para as dezenas de participantes em celebração ao Dia das Mães.

O evento faz parte das 13 ações do projeto ABC para a Primeira Infância – amar, brincar e cuidar do Programa Criança Feliz Brasiliense. A primeira ação ocorreu na semana passada no Cras da Estrutural, onde houve o lançamento do projeto e orientações para mães e filhos.

“A programação mostra a intersetorialidade na execução de políticas públicas, pois contamos com Cras, Creas, secretarias da Mulher, de Justiça e Cidadania, Administração Regional do Gama e o Instituto Iecap”, pontuou a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Durante a celebração do Dia das Mães, as mulheres fizeram exames para saber como está a saúde e assistiram a uma palestra | Foto: Renato Raphael/Sedes

Atendida há dois anos pelo Criança Feliz Brasiliense, Ana Paula de Souza Uchoa lembra que foi acompanhada desde o período de gravidez. “Depois recebi o auxílio natalidade e, mesmo durante a pandemia, tive as orientações remotas com a instrução das atividades propostas pelo programa”, contou. “Fiquei muito feliz com o retorno das visitas presenciais. Aprendi que uma brincadeira simples feita em casa pode proporcionar tantos benefícios no desenvolvimento do meu filho”, completou.

Assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Socia (Sedes), Kariny Alves explicou que participar do Criança Feliz Brasiliense é fazer parte da política de assistência social, pois o programa é uma forma de acesso ao Cras, ao Creas e também aos benefícios ofertados.

As mães fizeram exames para saber como está a saúde e participaram da palestraÉ real o que aconteceu comigo?, que conta a história de superação da mentora de mulheres, Leila Ornelas, secretária executiva da Secretaria de Juventude do DF. “Quis compartilhar mais que um testemunho, são sonhos de vida. Cada uma tem o seu, eu tinha o meu. Ser mãe. Consegui apenas aos 45 anos”, lembrou a mentora, Leila Ornelas.

Próximas ações



Os próximos encontros ocorrerão até julho, em 11 unidades socioassistenciais do Distrito Federal e com temas diversificados dentro do projeto ABC da Primeira Infância – amar, brincar e cuidar; além de palestras para orientar mães e cuidadoras com seus filhos.

Amar, brincar e cuidar são as premissas da campanha ABC da Primeira Infância, do Programa Criança Feliz Brasiliense, que faz o acompanhamento de gestantes e crianças de até 6 anos. A iniciativa promove ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares com foco no desenvolvimento da primeira infância.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social