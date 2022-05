Projeto leva cuidados de saúde a alunos de São Sebastião

Nesta quarta-feira (4), o programa Estilo de Vida chegou ao Centro de Ensino Médio 01 de São Sebastião. A Secretaria de Juventude e o Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) preveem realizar, até o fim do ano, 13,5 mil atendimentos com serviços relacionados aos cinco sentidos da vida. O público-alvo são pessoas de 15 a 29 anos de escolas públicas do DF.

O intuito do projeto é promover aos estudantes de 10 escolas públicas do DF ações de odontologia, oftalmologia e fonoaudiologia, além de oficinas de culinária e palestras de promoção à saúde. Os alunos têm a oportunidade de passar por todos os serviços. A iniciativa já percorreu os Centros Educacionais (CED) 01 da Estrutural e 04 do Guará.

“Essa parceria que traz atendimentos especializados para dentro da escola é maravilhosa. Estamos felizes pela chegada do projeto no CEM 01 e torcendo para a expansão dele para as demais escolas” Luciana Pontes, coordenadora da Regional de Ensino de São Sebastião

Em comemoração ao início das atividades na escola, o evento contou com a presença da secretária de Juventude Luana Machado; do secretário executivo da vice-presidência da Câmara Legislativa do DF, Haendel Silva Fonseca; da coordenadora da Regional de Ensino de São Sebastião, Luciana Pontes, e da equipe do Sesi, além do corpo diretivo e pedagógico do centro de ensino.

“Quero elogiar o projeto e agradecer por permitir que ele pudesse chegar à nossa cidade e aos nossos alunos. A intenção é que haja aproveitamento máximo nesse período em que as carretas estiverem aqui no nosso espaço”, destaca o diretor da escola, Weudes Nery de Santana.

Representando a Secretaria de Educação, Luciana Pontes falou da importância de promover saúde dentro da rede de ensino pública: “Sabemos que, por inúmeras vezes, são os professores e a equipe pedagógica que acabam percebendo a necessidade que o aluno tem em ser atendido por um profissional de saúde, seja para um exame oftalmológico ou para acompanhamento de um fonoaudiólogo, por exemplo”.

Para a secretária de Juventude, Luana Machado, o Estilo de Vida é a oportunidade de oferecer qualidade de vida aos jovens estudantes do Distrito Federal. “Ter uma vida saudável é fundamental para o desenvolvimento de tudo aquilo que fazemos” pontuou.

Ela compartilhou ainda, uma experiência familiar: “Minha filha enfrentou grandes dificuldades para ser alfabetizada e foi na escola que recebemos a sugestão de que ela fosse encaminhada a um oftalmologista. Descobrimos que, na verdade, o problema era resultado da miopia e, depois do diagnóstico, ela conseguiu desenvolver as suas atividades escolares. Então, para mim, esse programa é um tesouro para a juventude do DF”.

Para a estudante Ana Paula Amorim, de 18 anos, que nunca passou por consultas nas especialidades ofertadas pelo programa, é uma excelente oportunidade. “Fui uma das primeiras alunas a serem atendidas hoje. Fiz o exame de audiometria, tirei algumas dúvidas com os profissionais do Sesi e já estou com data marcada para os próximos atendimentos. Estou muito feliz, porque nunca tive acesso a tantos profissionais assim”, comemora.

Juliane Helena, 17 anos, conta que ela e os colegas ficaram animados com a chegada do Estilo de Vida. “Ter esse projeto na nossa escola é muito importante, porque tenho amigos que nem sequer sabiam que existiam esses profissionais que teremos aqui para nos atender. Fico feliz porque chegou atendimento e informação de qualidade pra gente” celebra.

Vale lembrar que a iniciativa é itinerante e passará por mais sete escolas da rede de ensino público do DF.

*Com informações da Secretaria de Juventude do DF