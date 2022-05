GDF reconstrói campo de grama sintética abandonado há 10 anos em Planaltina

“São mais de 50 campos de grama sintética que estão sendo reformados no Distrito Federal. Tiramos uma região abandonada, ocupada por usuários de drogas, e a colocamos a favor da comunidade, com iluminação, esporte e lazer” Governador Ibaneis Rocha

Uma área que vinha sendo ocupada pela criminalidade está de cara nova e pronta para se firmar como um espaço de esporte e lazer em Planaltina. Com investimentos de R$ 590 mil, o Governo do Distrito Federal (GDF) reconstruiu o campo de grama sintética do Buritis II. Construído há cerca de dez anos – e, em todo esse período, sem receber manutenção –, o espaço ganhou, além de alambrados, pisos e traves novos, uma mini arquibancada e um parque infantil.

Na manhã desta quarta-feira (4), o governador Ibaneis Rocha e outras autoridades políticas participaram da inauguração da obra. “São mais de 50 campos de grama sintética que estão sendo reformados no Distrito Federal. Tiramos uma região abandonada, ocupada por usuários de drogas, e a colocamos a favor da comunidade, com iluminação, esporte e lazer”, afirmou.

O governador Ibaneis Rocha entregou 142 pares de chuteiras para dois projetos sociais voltados ao treinamento do futebol de crianças | Fotos: Renato Alves

Na ocasião, foram entregues 142 pares de chuteiras para dois projetos sociais voltados ao treinamento do futebol de crianças. O material faz parte do programa Calçando Esportes, da Secretaria de Esporte e Lazer, que já distribuiu nesta gestão 2.791 pares do calçado. Além dele, o GDF conta com o Vestindo Esportes, que já distribuiu no mesmo período 302 kits uniformes com 25 jogos cada – o que inclui uma camisa, um calção e um par de meiões.

“Estamos aqui em parceria com a administração regional entregando bolas e chuteiras e fomentando o esporte, desde a construção e reforma até o suporte com material esportivos”, declarou a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira. “Quando a gente investe em esporte e em educação, a gente investe no futuro”, completou a deputada federal Celina Leão.

Buritis II é um bairro de Planaltina com cerca de 6 mil habitantes. Já foi considerado um dos bairros mais violentos de Planaltina, mas essa realidade vem se transformando com os investimentos públicos e as benfeitorias que a cidade vem recebendo. “É a incorporação do bairro à vida social da cidade”, observou o administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues.

Sem chuva nem sol quente

Uma das duas coberturas de quadra poliesportiva inauguradas em Planaltina

Ainda no começo da manhã, o governador Ibaneis Rocha inaugurou as coberturas das quadras poliesportivas de duas unidades de ensino de Planaltina. Na Escola Classe (EC) 16 foram investidos R$ 463.849,85 na construção da cobertura da quadra poliesportiva da unidade – uma demanda antiga da comunidade escolar. Lá também foi feita a readequação da passarela de ligação entre a guarita e a entrada principal da escola, que atende cerca de 930 alunos nos turnos diurno e noturno.

Alair Mendes, conhecido como Professor Leitura, treina 150 crianças em um projeto de escolinha de futebol. Por duas vezes na semana ele sai das ruas e utiliza o espaço, coberto e seguro. “É outro nível aqui, uma quadra profissional onde conseguimos treinar, faça chuva ou sol”, disse.

Já no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01, o Governo do Distrito Federal investiu R$ 300 mil na construção da cobertura da quadra de esportes. Inaugurada ainda no início da década de 70, a escola atende cerca de 1,1 mil alunos nos turnos da manhã e da tarde.

Investimentos em Planaltina

Entre 2019 e 2022, a Secretaria de Educação aplicou R$ 16.315.302,79 em contrato de manutenção para atender a região de Planaltina. A expectativa é que até o final do ano sejam aplicados mais R$ 3,5 milhões só em serviços para a conservação das unidades escolares na região.

Neste mesmo período, todas as unidades escolares da região receberam algum tipo de intervenção em suas estruturas físicas, com o objetivo de melhorar os espaços e atender melhor os estudantes.

Em breve será inaugurado um Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) na região administrativa. As obras estão com 50% executadas, com previsão de término no segundo semestre de 2022. O investimento é de mais de R$ 4 milhões. A creche terá 10 salas de aula, com capacidade para atender 188 alunos em turno integral.