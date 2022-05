Acesso gratuito à internet à disposição no Parque da Cidade

“Mais de 82 pontos (de internet gratuita) já foram entregues e o projeto já contabilizou mais de 120 milhões de acessos” Elisio Luz, secretário da Secti

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) vai inaugurar o Wi-Fi Social DF neste sábado (7), às 9h, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade. Na ocasião, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Elisio Luz, estará presente ao evento para lançar a internet gratuita para todos os visitantes do local e explicar como funciona o programa.

O GDF quer tornar Brasília uma cidade inteligente e tecnológica. Com isso, implantou o projeto Wi-Fi Social Gratuito nas comunidades carentes do Distrito Federal, escolas, feiras permanentes, rodoviária de Brasília, terminais rodoviários, parques, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais, bibliotecas públicas e jardim zoológico.

“O Projeto Wi-Fi Social DF é o queridinho de todos os brasileiros e ajuda muita gente que não tem um pacote de dados. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação promove a inclusão digital e social da população do Distrito Federal e, desde então, mais de 82 pontos já foram entregues e o projeto já contabilizou mais de 120 milhões de acessos”, afirma Elisio Luz.

*Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF