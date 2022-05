De albergue abandonado a escola padrão

“Uma estrutura como essa, que deixa os profissionais de educação satisfeitos em trabalhar num ambiente adequado, é capaz de promover a transformação também na vida dessas crianças” Governador Ibaneis Rocha

O que era um prédio abandonado e depredado, erguido para ser um albergue, se transformou em uma das maiores escolas públicas de Planaltina. No final da manhã desta quarta-feira (4), o governador Ibaneis Rocha inaugurou o Centro Educacional (CED) Águas do Cerrado no Arapoanga, zona rural da região. Com estrutura ampla e modernizada, a escola tem capacidade para atender pelo menos 900 crianças, em dois turnos.

O CED Águas do Cerrado tem cerca de 4 mil m² de área construída com 16 salas de aula climatizadas e nove espaços de aprendizagem divididos entre biblioteca, sala de vídeo, brinquedoteca, laboratórios de ciências e de informática, auditório, salas de recursos e apoio pedagógico. Há ainda uma quadra coberta, um parquinho e setor administrativo completo, além de banheiros, cozinha, refeitório e outros ambientes de uso comum.

A exemplo das salas de aula, todas as instalações do CED Águas do Cerrado são amplas e modernas | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

O governador Ibaneis Rocha visitou toda a unidade escolar e conversou com professoras, diretoras e cozinheiras. Para ele, a transformação que se faz do espaço vai além da física. “Uma estrutura como essa, que deixa os profissionais de educação satisfeitos em trabalhar num ambiente adequado, é capaz de promover a transformação também na vida dessas crianças”, declarou.

Mais escolas

A atual gestão do GDF tem se mostrado atuante na ampliação do número de vagas nas unidades de ensino. Entre janeiro de 2019 a abril de 2022 foram construídas 345% mais salas de aula do que entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018.

Tudo pronto: novo espaço é mais uma unidade com estrutura para garantir o acesso à educação

“A qualidade da educação pública perpassa pela melhoria e estruturação dos espaços”, ressaltou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. “É necessário esse investimento conjugado com um eficaz programa de educação.”

As obras do CED Águas do Cerrado começaram em 2020 e geraram cerca de 40 empregos. Ali foram investidos R$ 4 milhões da Secretaria de Educação (SEE), complementados com recursos de emenda parlamentar do deputado distrital Claudio Abrantes – verba utilizada para a compra de equipamentos e itens de estruturação do prédio. “O que vemos aqui é algo transformador para a educação de Planaltina”, afirmou o parlamentar.

Na escola, as crianças de 4 a 10 anos têm aulas e são alimentadas com café da manhã, almoço e lanche da tarde. Em outra área do terreno do antigo albergue será construído o Centro de Educação Infantil (CEI) Pipiripau. A obra está em fase de execução do projeto.

Também participaram da solenidade de inauguração o secretário de Governo, José Humberto Pires, a deputada federal Celina Leão e o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, entre outras autoridades políticas e educacionais.