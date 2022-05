Parceria EBC e Fertel garante chegada da TV Brasil a Campo Grande

A programação daTV Brasilchega a mais uma capital do país - Campo Grande, em Mato Grosso do Sul - a partir da próxima segunda-feira (9). Produções de excelência e atrações de qualidade feitas por meios de comunicação pública poderão ser conferidas pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul no canal 4.1. Com a parceria, o número de emissoras de TVs afiliadas daRede Nacional de Comunicação Pública(RNCP) chega a 53.

O acordo entre aEmpresa Brasil de Comunicação(EBC), que gere aTV Brasil, e a Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel) foi assinado nesta terça-feira (3).

Agora, a TV Educativa sul-mato-grossense passa a integrar aRNCPcomo associada. A novidade possibilitará a mais de 2,4 milhões de pessoas que acompanhem diariamente a programação daTV Brasilno estado. A iniciativa prevê a transmissão de mais de 10h30 de programação diária daTV Brasil.

Não apenas a capital será beneficiada pela novidade. Também foi anunciado que uma expansão de sinal está planejada e que será conduzida por ambas as empresas, o que permitirá que o sinal chegue a todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul, informou o gerente-executivo de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública daEBC, Vancarlos Alves.

“Estamos prontos para construir mais uma página dessa longa parceria, que já vem desde o nascimento da TVE MS (1984), e certamente alcançaremos ainda maior sucesso na nova etapa”. ARNCPjá está presente em todas as regiões do país.

Outro benefício para a população é a ampliação do acesso às produções locais. O conteúdo regional produzido pela TV Educativa do MS fará parte da programação nacional. Matérias jornalísticas e sobre as belezas do estado serão veiculadas nos noticiários daTV Brasil.

Sobre a RNCP

Formada por 53 emissoras afiliadas e quatro emissoras próprias, aRede Nacional de Comunicação Pública de Televisãotem como objetivo difundir produções dos veículos da EBC, além de fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

A filiação àRNCPé firmada por meio de contratos e acordos de cooperação nos quais as emissoras se comprometem a transmitir a programação daEBCe a participarem de coberturas especiais. Em contrapartida, aEBCauxilia as emissoras em processos de outorga de canais, disponibiliza suporte técnico, capacitação, cessão de equipamentos e conteúdos de relevância nacional.

Até o ano de 2023, aEBCtem como objetivo chegar a todas as capitais brasileiras com pelo menos uma emissora afiliada de rádio e TV. Atualmente, a rede está presente em todas as regiões do país com emissoras de rádio em 17 capitais e com canais de TV em 23.