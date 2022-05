FCecon abre mais 15 vagas para programa de iniciação científica em Oncologia

Número de projetos que receberão bolsa no Paic/FCecon foi ampliado de 50 para 65

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) lançou, nesta quarta-feira (04/05), um novo edital do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), Edição 2022/2023, com mais 15 vagas para universitários desenvolverem pesquisas ligadas à Oncologia na instituição. O documento está disponível no site da FCecon (www.fcecon.am.gov.br).

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que apoia e incentiva com recursos financeiros os projetos do Paic, concedeu mais 15 bolsas à FCecon, por meio da Decisão nº 241/2022, do Conselho Diretor do órgão. Dessa forma, foi ampliado de 50 para 65 o número de projetos que receberão bolsa no Paic/FCecon.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até 13 de maio, com o envio da documentação ao e-mail [email protected], seguindo rigorosamente as instruções do edital.

O edital pode ser consultado no site da FCecon, na aba “Ensino e Pesquisa”, “Edições do Paic”, onde é preciso clicar em “Paic 2022/2023 e edital 002/2022”. Na seção, o candidato tem acesso à ficha de inscrição e aos demais documentos que devem ser preenchidos e enviados.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de graduação de instituição de ensino superior pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). É preciso estar cursando a graduação em área relacionada ao projeto realizado.

Ciência

O Paic é um programa vinculado à Fapeam, que incentiva e fomenta iniciativas na ciência. Na FCecon, todos os projetos devem ter relação com a Oncologia. O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da FCecon, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).