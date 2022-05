Dúvidas sobre questões ambientais? Participe da ouvidoria itinerante

O Instituto Brasília Ambiental fará, nesta quinta-feira (5), em Sobradinho, sua primeira ouvidoria itinerante do ano. A atividade faz parte da programação do projeto Cidade da Segurança Pública (CSP), desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), com a participação de vários órgãos.

“A atuação conjunta de órgãos, não apenas da Segurança Pública, mas do governo do DF como um todo, é uma forma de atender mais facilmente às demandas de cada região, já que a Cidade da Segurança é um projeto itinerante, ou seja, atuamos de forma horizontal, mais próximo da população”, afirma o titular da SSP-DF, Júlio Danilo.

Poluição sonora foi o item mais citado nas reclamações enviadas à ouvidoria do Brasília Ambiental no primeiro trimestre deste ano

O ouvidor do Brasília Ambiental, Alan Ferreira, lembra que a participação do instituto no projeto tem o objetivo de dar continuidade à campanha educacional da ouvidoria sobre poluição sonora e maus-tratos a animais, além de atendimento ao cidadão. “Existe um grande esforço institucional a fim de aumentar os índices de resolutividade da autarquia no qual todos têm buscado um alinhamento estratégico”, diz.

Resultados

Os números mostram que o trabalho do instituto já colhe resultados. O índice de resolutividade das demandas recebidas pelo Brasília Ambiental via ouvidoria primeiro trimestre de 2022 foi de 35% – o que representa crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o instituto, o índice de satisfação dos demandantes em relação à resposta do órgão ambiental também apresentou crescimento significativo – no primeiro trimestre de 2021, foi de 18% e, no mesmo período deste ano, subiu para 42%. Só neste primeiro semestre, foram registradas 2.113 manifestações na ouvidoria, 85% das quais sobre poluição sonora.

*Com informações do Brasília Ambiental