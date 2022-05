Cine Brasília terá nova gestão para ampliar seu público

O Cine Brasília contará, em breve, com nova programação. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou, nesta quarta-feira (4), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado final do Edital n° 1/2022 , que selecionou a organização da sociedade civil (OSC) Box Companhia de Arte para gestão compartilhada do equipamento cultural. O certame entra agora na etapa de habilitação.

Com 62 anos de tradição audiovisual, o Cine Brasília é um dos templos do cinema nacional | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A OSC selecionada receberá recursos no montante de R$ 2 milhões para desenvolver, em período de 14 meses, estratégias e ações em consonância com a Coordenação Gestora do Cine Brasília. Hoje, a bilheteria do cinema, por exemplo, aceita apenas dinheiro em espécie, o que dificulta a adesão do público aos filmes exibidos.

“Essa gestão compartilhada é importante porque vai cuidar não apenas da programação do Cine Brasília, mas também de sua estrutura operativa, possibilitando que mais pessoas possam ter acesso a filmes de qualidade e a baixo custo”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

A partir da assinatura do termo de colaboração, as atividades realizadas pela Box Companhia de Arte devem contemplar, além da programação de filmes, eventos complementares, como lançamento de livros voltados à temática audiovisual, exposições de fotografias e de cartazes, e as já frequentes mostras de cinema em parceria com embaixadas, normalmente gratuitas.

A OSC selecionada tem o prazo de cinco dias, a contar da convocação que será feita pela Secec, para apresentar os documentos de habilitação, com vistas à homologação do resultado final do chamamento público.

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa