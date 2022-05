Servidores participam de capacitação em gestão de convênios

Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) participaram, na última semana, de uma capacitação em gestão de convênios com foco no convenente, promovida por meio de parceria da pasta com a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov).

“Esses cursos são uma ferramenta de capacitação e de qualificação para o trabalho realizado pela nossa gestão, que se reflete no atendimento à população”, avalia a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Curso da Egov capacitou servidores em gestão de convênios | Foto: Divulgação/Egov

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, reforça: “Promover capacitações que efetivamente agreguem conhecimento e habilidades aos servidores públicos distritais e que, consequentemente, proporcionem melhorias no atendimento ao cidadão é o papel da Egov”.

O curso abordou aspectos legais estabelecidos pela administração pública e procedimentos quanto à formalização de celebração, execução e prestação de contas dos recursos públicos de convênio advindos de transferências voluntárias da União, para garantir o adequado desenvolvimento das atividades profissionais.

Plano de trabalho

“Fazer com que os servidores entendam a importância de realizar um bom plano de trabalho e a execução correta de um convênio, além do termo de cooperação e de toda a parte de captação de recursos, é imprescindível para atendermos de forma eficiente a sociedade”, resume a instrutora do curso, Cristian Corrêa.

“É um tema que, dentro da administração pública, gera muita dúvida e confusão para os servidores”, comenta o servidor da Sedes Ivan Pricken, que participou da capacitação. “A instrutora conseguiu desconstruir vários conceitos, proporcionando segurança para que tenhamos um processo de trabalho mais efetivo e seguro.”

O servidor Ricardo Pereira, que também participou da capacitação, ressalta a importância da parceria da Sedes com a Egov para o aprimoramento de suas atividades: “Como esse é um curso básico e essa matéria é complexa, pretendo fazer mais cursos e aprofundar os meus conhecimentos, porque são necessários para atender às demandas exigidas no meu dia a dia”.

*Com informações da Escola de Governo do DF