Aprenda técnicas de primeiros socorros para maior segurança da família

Com a proximidade do Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo (8), a população de Sobradinho contará com uma atividade especial voltada para a data, dentro da programação da Cidade da Segurança Pública (CSP). Em parceria com o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) promoverá um workshop de salvamento doméstico para mulheres, mães e comunidade em geral, na quinta-feira (5), das 9h30 às 11h30, na estrutura montada em frente à Galeria Central de Sobradinho.

Serão oferecidas 30 vagas. As inscrições poderão ser feitas no dia da oficina. Não é necessário ter conhecimento prévio. Os interessados poderão fazer a pré-inscrição nesta quarta-feira (4), informando nome, bairro de residência e contato telefônico, pelo e-mail [email protected] .

Bombeiros vão orientar mães sobre técnicas de primeiros-socorros; não é necessário ter conhecimento prévio | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde

“Preparamos esta atividade pensando no Dia das Mães, mas também para maior aproximação da comunidade com as forças de segurança, que é um dos objetivos da CSP. Ações como esta acabam criando um canal direto de interlocução entre os servidores das forças de segurança e população local”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Destinada exclusivamente à população local, a oficina terá duas horas de duração, tempo durante o qual os participantes aprenderão a fazer avaliação do paciente, controle de hemorragias, curativos, desengasgo, reanimação cardiopulmonar e atendimento a casos de convulsões e intoxicações.

“Esse é um tema de grande importância para a comunidade, em especial para mães, pois o conhecimento de técnicas simples pode salvar a vida de uma criança ou de qualquer outra pessoa”, aponta o subsecretário de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública da SSP, Sávio Ferreira.

Na sexta-feira (6), o mesmo workshop contemplará alunos do Centro de Ensino Fundamental 3 (CEF 3), de Sobradinho. Essas vagas já estão preenchidas.

“Esse workshop foi pensado no intuito de promover ensinamentos práticos às famílias sobre situações de acidentes domésticos que podem acontecer e serem sérios. Nessas situações, saber como agir é de suma importância para o desfecho de sucesso”, conclui o coordenador de Programas Comunitários da SSP, Henrique Neuto.

*Com informações da SSP