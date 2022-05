Precisa de carteira de identidade? Sobradinho terá 420 agendamentos

O serviço será agendado para o Na Hora, de Sobradinho, para atendimentos a partir do dia 17 de maio

O Instituto de Identificação (II), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), fará 420 agendamentos para retirada de carteira de identidade, entre os dias 5 e 7 de maio, em Sobradinho. A ação faz parte da programação da Cidade da Segurança, que ocorre até o próximo domingo (8) na região.

O serviço será oferecido na estrutura que será montada em frente à Galeria Central de Sobradinho, sempre das 9h às 14h. Para solicitar o documento, é necessário que o cidadão compareça ao local munido da certidão original de nascimento ou de casamento.

O serviço será agendado para o Na Hora, de Sobradinho, para atendimentos a partir do dia 17 de maio. “Nesta edição faremos o agendamento dos atendimentos, diferente das participações anteriores”, explica o chefe da Seção de Operações Papiloscópicas Externas, do Instituto de Identificação da PCDF, Venceslau Franco.

Agendamentos para a retirada de carteira de identidade serão disponibilizados durante a Cidade da Segurança Pública, que está sendo realizada em Sobradinho | Foto: Divulgação/SSP-DF

A primeira via da carteira de identidade no Distrito Federal é gratuita. Desta forma, mesmo que o cidadão tenha retirado o documento em outro estado da Federação, terá gratuidade no DF. “O pagamento deverá ser feito apenas para casos específicos para segunda via do documento”, completa Franco.

Para a segunda via do documento haverá cobrança de R$ 42, salvo em casos de isenção (veja ao final). Para o pagamento, o interessado deverá depositar o valor na agência nº 100, conta corrente nº 013.094-8, do Banco de Brasília (BRB).

A movimentação financeira deverá ser feita diretamente no caixa ou por meio de transferência eletrônica no terminal de autoatendimento, em nome do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil (FUNPCDF).

A isenção de taxa de emissão será permitida nos seguintes casos:

– Deficientes, independentemente de rendimentos

– Pessoas carentes, uma única vez, caso a renda mensal não seja superior a um salário mínimo

– Quem teve o documento roubado, desde que tenha sido instaurado inquérito policial após o registro da ocorrência

– Idosos, quando for necessária a impressão da expressão “Maior de 65 anos”

– Aqueles que tiveram a carteira de identidade expedida com erro de transcrição de dados ou de digitação

Exigência do CPF

Caso o solicitante não tenha CPF, deve acessar previamente o site da Receita Federal do Brasil ou procurar entidades credenciadas (agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios) para que seja providenciado CPF próprio antes de realizar o agendamento.

*Com informações da SSP-DF