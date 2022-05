Governador participa de confraternização e posse da diretoria da Abrape

O governador Ibaneis Rocha participou, nesta terça-feira (3), de uma confraternização promovida pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), que completa 30 anos de atuação em 2022. A cerimônia contou com a participação de promotores de eventos de todo o país, representantes de um setor que volta a incrementar suas atividades após as restrições do período de pandemia.

O governador Ibaneis Rocha lembrou que o DF promoveu a retomada de eventos por meio de vários decretos e abriu caminho para que outros estados fizessem o mesmo | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

O chefe do Executivo local lembrou da importância da área de entretenimento e turismo para a economia do Distrito Federal e o retorno recente de suas atividades. “Demos início aqui à retomada dos eventos por meio de vários decretos publicados. Assim, abrimos caminho para que outros estados fizessem o mesmo”, disse Ibaneis. “A Abrape desenvolve um excelente trabalho e mostra que o associativismo vale a pena. E o DF está de portas abertas aos eventos e comemorações que possam ser realizados aqui”, acrescentou.

Na ocasião, também foi realizada a posse da diretoria da entidade para o biênio 2022-2024. A Abrape, por sinal, conseguiu uma vitória recente no Congresso Nacional, com a aprovação, pelos parlamentares, do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado pelo projeto de lei 5638/20.

“Fomos um setor duramente afetado pela pandemia do coronavírus e agradecemos àqueles que defenderam a área cultural e de turismo. Pessoas que nos mantiveram de pé. Agora, voltaremos a prosperar”, destacou o presidente da associação, Doreni Caramôri.

A confraternização, realizada em um salão de eventos na Asa Sul, contou com a presença de diversos parlamentares e autoridades, entre eles as deputadas federais Celina Leão e Flávia Arruda, e a secretária de Esporte e Lazer, Gisele Oliveira.