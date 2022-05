Procurando emprego? Confira as vagas disponíveis nesta quarta (4)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 150 vagas de emprego nesta quarta-feira (4) , para diversas especialidades. O maior número de oportunidades é para ajudante de estrutura metálica. São dez vagas, todas para Samambaia. O salário é de R$ 1.330, mais benefícios, sendo necessário ter o ensino fundamental completo, sem necessidade de comprovar experiência.

Também não é exigida comprovação de experiência para quem se candidatar às dez vagas disponíveis para atendente de loja, em Taguatinga. Neste caso, é preciso que o candidato tenha ensino médio completo e o salário oferecido é de R$ 1.212, mais benefícios.

As agências do trabalhador oferecem diversas vagas para quem tem nível fundamental completo, para funções como a de açougueiro, armador de ferro, carpinteiro, caseiro, costureira, cuidador de idosos, garçom e soldador, entre outras.

Entre as oportunidades para quem tem ensino superior completo são disponibilizadas duas na área de auditor contábil, para trabalhar na Asa Norte. A remuneração oferecida é de R$ 23 por hora de trabalho. Para esta vaga é preciso ter experiência.

Também existem colocações para quem tem curso superior incompleto. São três para auxiliar de logística, com remuneração de R$ 27,75 por hora, sem necessidade de experiência, e cinco para auxiliar de topógrafo. Também é oferecido o valor de R$ 27,75 por hora, com experiência comprovada.

Os interessados em qualquer uma das vagas devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que não haja interesse nas vagas do dia, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.