Avança a impermeabilização do Túnel de Taguatinga

Já passa de 12,5% o percentual de piso impermeabilizado do boulevard do Túnel de Taguatinga. A aplicação do material, feita em três camadas, é essencial para evitar infiltrações e garantir a vida útil da maior obra viária urbana em execução no Brasil. Foram 2,5 mil m² de laje de cobertura impermeabilizada – de um total de 20 mil m².

A aplicação do material, feita em três camadas, é essencial para evitar infiltrações e garantir a vida útil da maior obra viária urbana em execução no Brasil| Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Em toda a extensão já impermeabilizada foram aplicados o primer, a manta asfáltica e a proteção mecânica. A primeira é um líquido preto – espécie de tinta com cola que serve para dar aderência à película de asfalto que é afixada por cima. A terceira é uma camada de concreto, com 10 cm em média – a depender da inclinação do piso –, e serve para não danificar a manta. Só então o piso é aterrado.

“Toda a terra aplicada será reaproveitada das escavações que continuam sendo feitas no túnel”, explica o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pelo acompanhamento da obra. “Esse reaproveitamento gera economia, pois é tirar terra de um lugar e colocar em outro, tudo isso com o mínimo deslocamento”, completa.

A impermeabilização e o aterro ocorrem no boulevard do Túnel de Taguatinga, por onde vai passar o BRT. Entre as pistas haverá um canteiro gramado com plantas. “A impermeabilização serve para evitar infiltrações e gotejamentos, além aumentar a vida útil do túnel”, explica Bruno Almeida, engenheiro civil responsável pela fiscalização das obras.