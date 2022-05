Governo vai comprar 20t de Juçara de produtores rurais do Vale do Ribeira

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico na região do Ribeira, o Governo de São Paulo anunciou, durante agenda na sexta-feira (29), na cidade de Registro, que vai adquirir 20 toneladas de sementes da Palmeira-Juçara, planta nativa da Mata Atlântica brasileira que faz parte da cadeia alimentar de mais de 60 espécies da fauna silvestre e é extremamente importante para a manutenção da biodiversidade.

As sementes serão adquiridas ao longo deste ano e lançadas em áreas de proteção ambiental por meio de drones. Em 2021, a Fundação Florestal usou a mesma técnica em 200 hectares de seis Unidades de Conservação que receberam dez toneladas de Juçara. Somados os investimentos são de mais de R$ 450 mil.

Além do impacto positivo na fauna, o fruto da palmeira tem alto teor nutritivo e pode ser usado para a produção e venda de alimentos como sucos, sorvetes, entre outros. A espécie está em extinção devido à extração irregular do palmito. Com a medida, espera-se também a valorização da árvore “em pé” como fonte de renda para a comunidade da região.

Pagamento Por Serviços Ambientais – Programa Juçara

Além da compra de sementes, a Fundação Florestal também realizou chamamento para interessados em plantar a palmeira em suas propriedades rurais. O programa realiza pagamentos por serviços ambientais para agricultores rurais e quilombolas que cederam de dois a três hectares de área para o plantio e manutenção da espécie durante cinco anos. Com a medida, cerca de 180 mil novas palmeiras devem crescer na região.

Os selecionados são provenientes das cidades de Barra do Turvo (63), Eldorado (17), Iporanga (15) e Cajati (5) e devem receber entre R$ 24 e R$ 36 mil reais ao longo do processo.

Vale do Futuro

Para transformar uma das regiões mais ricas em biodiversidade do Estado em modelo de desenvolvimento regional baseado na exploração sustentável da riqueza socioambiental da Mata Atlântica, o Governo de São Paulo propõe parcerias com prefeituras, comunidades quilombolas locais e organizações da sociedade civil, para implementar projetos de desenvolvimento sustentável, geração de renda, conservação e melhoria da qualidade de vida da população do Ribeira.

Os 22 municípios da região mais vulnerável do Estado vão se tornar um novo polo de desenvolvimento econômico e social. Um programa completo e de governança integrada. Acesse o site oficial do programa:https://www.valedofuturo.sp.gov.br/