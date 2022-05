Pacto pela Alfabetização atende 5 mil alunos no Recanto das Emas

O programa Pacto pela Alfabetização foi lançado, na manhã desta terça-feira (3), pela Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Recanto das Emas. Uma ação conjunta do Instituto Raiar e Instituto Alfa e Beto junto à Secretaria de Educação (SEEDF), o projeto tem o objetivo de recuperar as defasagens das aprendizagens ocorridas durante o período de pandemia. As ações terão início em 9 de maio e serão aplicadas nas 13 escolas da região que aderiram ao programa.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá (C), participou do lançamento do Pacto pela Alfabetização na manhã desta terça-feira (3) | Foto: Mary Leal/SEEDF

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, parabenizou a iniciativa da coordenação regional. “Talvez seja uma das mais importantes alianças, na medida em que juntos estamos trabalhando e buscando ações em prol da alfabetização das nossas crianças”, ressaltou a secretária, ao lembrar dos prejuízos nas aprendizagens causados pela pandemia.

O Pacto pela Alfabetização atenderá 199 turmas e, no total, 5.081 alunos serão beneficiados. Está sob a coordenação dos professores Railton Vanes e Jaqueline Avelino, ambos da CRE do Recanto das Emas. As ações vão atender os estudantes em processo de alfabetização do 1° ao 3° ano, com o objetivo de inseri-los na leitura, escrita e cálculos matemáticos. Professores, coordenadores e gestores participaram da formação para implementação do programa na escola.

Railton Vanes reforçou que o foco é garantir, ao fim do ano letivo, que todos estejam alfabetizados e com leitura fluente. “Mesmo com a dedicação dos nossos professores durante as aulas remotas, tivemos uma perda grande no ensino. Estamos buscando soluções para recuperar”, completou o professor. A coordenadora regional de ensino, Mariana Aires, enfatizou que as escolas e docentes terão todo apoio e suporte. “Não será fácil. Mas temos certeza que, ao final, conseguiremos o sucesso”, destacou.

*Com informações da Secretaria de Educação