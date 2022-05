Fim dos contratos emergenciais na área de limpeza da Saúde

“É mais uma conquista em termos de gestão pública que reforça o compromisso do governo e da Secretaria de Saúde com a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população do DF, prezando sempre pela transparência e pela responsabilidade nos processos administrativos” Manoel Pafiadache, secretário de Saúde

Em um marco histórico para a saúde do Distrito Federal, a atual gestão do GDF encerra mais de uma década de sucessivos contratos emergenciais na área de limpeza hospitalar. Edital publicado nesta terça-feira (3) noDiário Oficial do DF(DODF) abre concorrência para a contratação regular de empresa especializada.

O valor anual previsto para contratação está estimado em R$ 134 milhões, com previsão de atender 297 unidades de saúde divididas em dez lotes. Esses lotes compreendem as sete regiões de saúde, a administração central, o Hemocentro e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs). Serão realizados serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar.

“É mais uma conquista em termos de gestão pública que reforça o compromisso do governo e da Secretaria de Saúde com a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população do DF, prezando sempre pela transparência e pela responsabilidade nos processos administrativos”, avalia o secretário de Saúde, Manoel Pafiadache.

Como os contratos serão realizados por meio de pregão eletrônico, a expectativa é que esse valor possa ser reduzido devido à concorrência. A contratação terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada por mais 60 meses.

As empresas interessadas em participar podem acessar este link . A abertura das propostas está marcada para o dia 17 deste mês, às 9h, horário de Brasília.

*Com informações da Secretaria de Saúde