Peça marca estreia de jovens em vulnerabilidade social nos palcos do DF

A peça é inspirada na obra ‘A Ópera dos 3 Vinténs’, do dramaturgo Bertold Brecht

Com entrada gratuita, a peça de teatroO Grande Miserávelserá apresentada nestas quarta-feira (4) e quinta-feira (5), no Sesc de Ceilândia. Produzida e estrelada por mais de 60 estudantes de três Centros de Juventude do Distrito Federal – de Ceilândia, da Estrutural e de Samambaia Norte –, a apresentação marca a estreia de adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos palcos da cidade. Para eles, o teatro é a oportunidade para mudar de vida.

Pela primeira vez em um grande espetáculo, Vitor Rezende, 19 anos, aluno do Centro de Juventude de Ceilândia, ressalta que o teatro vai muito além dos palcos. “É um processo de conexão profunda comigo, com o próximo e com todos os acontecimentos à minha volta. Minha visão sobre muitas coisas na sociedade mudou e acredito que o teatro é muito sobre isso: mutação. Fazer teatro me dá motivação, sentido e a certeza de que posso ser eu mesmo; não só abre portas para mim como abre meu mundo”, frisa.

Segundo o diretor da peça, Dill Diaz, a apresentação é um marco na vida desses jovens. “Quando paramos para pensar e compreendemos o que estávamos fazendo, já tínhamos uma sala de ensaio com mais de 60 jovens que decidiram entregar seus finais de semana e assumir o desafio de realizar esse espetáculo. Descobríamos, a cada domingo, que o fazer nos alimentava, pois a grande mola propulsora de cada encontro era o transbordar da força mais genuína possível, a própria vida”, avalia.

Mariana Silva Lesnau, 18 anos, aluna do Centro de Juventude da Estrutural, estará pela primeira vez nos palcos. “O nosso professor e diretor Dill nos preparou ao longo desses meses com muitos exercícios. Apesar de toda a parte técnica e puxões de orelha, no final, a coisa mais importante que ouvimos é: divirtam-se. É uma experiência única que proporciona aprendizados nas mais diferentes formas”, conta.

O sentimento é o mesmo de Erika Paz, 19, que já atua no teatro há 10 anos e ensaia no Centro de Samambaia: “Atuar é minha maior paixão. No teatro eu me encontro; é nos palcos que eu me sinto viva. Amo a sensação gostosa de friozinho na barriga e nervosismo minutos antes do espetáculo começar, e quando eu entro em cena esqueço todos os sentimentos, as dores e o cansaço; é mágico”, diz emocionada.

Centros de Juventude

Gerido pela Secretaria da Juventude do DF, os centros de juventude atendem jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Nos espaços, são ofertadas inúmeras atividades que transitam nas áreas de qualificação profissional, empreendedorismo, esporte e arte, além dos atendimentos psicossociais.

“Não canso de expressar o meu orgulho por todo o resultado que os nossos centros de juventude oferecem aos jovens atendidos. Sei que este espetáculo é a realização de um sonho para cada aluno da turma de teatro, assim como para toda a equipe que faz parte da organização deste grande evento”, declara Luana Machado, secretária de Juventude.

Para fortalecer a participação cidadã, a entrada será gratuita e haverá arrecadação de 1kg de alimentos não perecíveis para famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social no DF.

Jovens dos Centros de Juventude de Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte participam da peça | Fotos: Sejuv

De classificação livre,O Grande Miserávelconta a história do famoso Sr. Peachum, um empreendedor controverso, que fez da miséria sua “fortuna”. O conto é inspirado na obraA Ópera dos 3 Vinténs, do dramaturgo Bertold Brecht. O espetáculo conta com o apoio de diversos profissionais da área artística da capital federal, entre os quais Aline Cacau, Antônio Lucas, Bruno Coeoli, Diogo Vaneli, Douglas Zanon, Higor Filipe, Marcelo Lucchesi, Nati Maia e Silvia Viana.

Serviço

O Grande Miserável

Local: Teatro Newton Rossi – Sesc Ceilândia

Dia: 4 e 5 de maio

Horário: 20h

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Ação Social: Arrecadação de 1kg de alimento não perecível

*Com informações da Secretaria da Juventude