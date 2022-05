Maio Amarelo é aberto oficialmente na sede do Detran

Na manhã desta terça-feira (3), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) abriu oficialmente na capital federal as ações do Maio Amarelo – campanha multissetorial que visa chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes de trânsito com vítimas em todo o mundo.

Atividades educativas e recreativas do Detran fazem parte da campanha, que terá ações durante todo este mês | Foto: Vinicius de Melo/Agência Brasília

Cerca de 400 estudantes das escolas classe de Brazlândia, Ceilândia e Sobradinho lotaram o auditório do edifício-sede do Detran para acompanhar o lançamento da nona edição da campanha, cujo tema, “Juntos salvamos vidas”, engloba diversas atividades educativas.

Emanuel Antônio Tavares Oliveira, 8 anos, aluno da segunda série do ensino fundamental, ganhou o laço representativo do Maio Amarelo e comemorou: “Gosto muito e sou fã do Detran. Quero ser diretor-geral do departamento”. Atento aos discursos, Francisco Fontinele, 10 anos, estudante da quinta série, afirmou: “Temos que aprender todas as regras de segurança”.

Para salvar vidas

“Nossos esforços serão estendidos até que alcancemos, juntos, nossos objetivos em prol do mesmo ideal de salvar vidas” Thiago Gomes Nascimento, diretor-geral do Detran

Representando o governador Ibaneis Rocha no evento, o vice-governador, Paco Britto, anunciou que serão reforçadas as obras do Detran que envolvem acessibilidade e iluminação das faixas de pedestres. “A conscientização de crianças, jovens e adultos é o pilar de uma sociedade cada vez mais prudente no trânsito”, ressaltou. “Depende de cada um de nós a contínua redução do índice de acidentes que ainda ceifam a vida de cerca de 30 mil pessoas por ano no nosso país”.

Por sua vez, o titular da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Frederico Carneiro, apresentou um normativo com o Código do Trânsito Brasileiro em forma de livreto que, segundo ele, contém todas as ações do órgão. “Vamos invadir as ruas, levando o tema para toda a população do DF”, disse.

“Nossos esforços serão estendidos até que alcancemos, juntos, nossos objetivos em prol do mesmo ideal de salvar vidas”, declarou o diretor-geral do Detran, Thiago Gomes Nascimento, referindo-se ao tema do movimento Maio Amarelo.

Programação

Durante o evento, a criançada pôde se divertir nos brinquedos infláveis e saborear salgados, bolos, sucos, refrigerantes, entre outras delícias servidas, além de aprender um pouco mais sobre as regras de trânsito, em tendas especialmente montadas no pátio do Detran – como a da Engenharia de Trânsito, onde foram expostas placas de sinalização.

As ações do Detran por ocasião do Maio Amarelo vão contemplar, ao longo deste mês, todas as regiões administrativas (RAs). As equipes promoverão apresentações teatrais e musicais, lives, podcasts, palestras, passeios ciclísticos, além de operações educativas de fiscalização e caminhadas pela segurança no trânsito.

A iniciativa também foca motofretistas e motoristas do transporte coletivo. Paralelamente, a campanha Maio Amarelo estará em eventos como a Feira do Livro e a Cidade da Segurança Pública, em Sobradinho. Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Maio Amarelo tem a meta de promover, durante o mês, ações de segurança viária em parceria do poder público com a sociedade civil.

Também participaram da solenidade os comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira, e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), coronel Alan Alexandre Araújo; o diretor-geral adjunto do Detran, Gustavo Amaral; o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior; o superintendente substituto da PRF, inspetor Bruno Curcino, e o ex-diretor-geral do Detran, Zélio Maia, além de agentes do Detran e servidores das forças de segurança.