Governo autoriza concurso público para o Brasília Ambiental

A Secretaria de Economia autorizou nesta terça-feira (3), por meio da Portaria n° 125, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) , a realização do concurso público para o provimento do quadro de pessoal do Instituto Brasília Ambiental. O documento prevê vagas para os cargos de analista de atividades do meio ambiente e técnico de atividades do meio ambiente, ambos da carreira Atividades do meio ambiente.

Ao todo, serão ofertadas 219 vagas. Dessas, 89 são para o nível superior, sendo 35 vagas imediatas e 54 para cadastro reserva; e 130 para o nível médio, sendo 15 para provimento imediato e 115 para cadastro reserva. A carga horária será de 40 horas semanais.

O superintendente de Administração Geral (Suag) do Brasília Ambiental, Ricardo Roriz, explica que o próximo passo será a criação de um grupo de trabalho, formado por servidores da Secretaria de Economia e da autarquia ambiental, para definir os critérios para a elaboração do edital e a contratação da banca que realizará o concurso.

“Esperamos realizar o concurso público ainda este ano. A previsão para chamar os aprovados é a partir do ano que vem”, afirma.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental