Poupatempo já oferece mais de 200 serviços em seus canais digitais

O Poupatempo inicia o mês de maio com a marca de mais de 200 serviços em seus canais digitais. Pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo, totens de autoatendimento, além de dois novos postos exclusivos para serviços eletrônicos, inaugurados em abril nas cidades de Campinas e São Paulo, já são 204 atendimentos disponíveis.

A objetivo do programa é chegar a mais de 240 opções online até o fim deste ano. “A Prodesp trabalha para ampliar e aprimorar a oferta de serviços digitais. Poder acessar o que deseja em qualquer hora e local é uma facilidade que foi testada e aprovada nos últimos anos e a quantidade de atendimentos registrados é a prova disso.

Hoje, 85% das solicitações são feitas de forma remota. Isso demonstra a eficiência do Estado no processo de transformação digital”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo em todo o Estado.

No primeiro quadrimestre de 2022 foram realizados mais de 30,2 milhões de atendimentos, dos quais 26,1 milhões, pelos canais eletrônicos. Os outros 4,1 milhões foram feitos de forma presencial, nas unidades físicas.

Para ser atendido presencialmente, nos mais de 130 postos distribuídos em todas as regiões do Estado, é preciso agendar data e horário.

Serviços digitais

Entre as novidades nas plataformas digitais do Poupatempo, estão serviços das prefeituras de Adamantina e Arujá. Já são mais de 20 prefeituras oferecendo autoatendimento online pelo Poupatempo.

Outras opções disponíveis aos usuários do portal, app e totens são serviços do Bolsa do Povo, Cetesb, CDHU, CREA-SP, Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), PGE, Procon-SP, Sabesp, TRE-SP, e de secretarias, como as de Desenvolvimento Econômico, Educação, Fazenda, Planejamento, Saúde e Transportes, além da Receita Federal.

“Os esforços do Governo de São Paulo para incluir diversos serviços nas plataformas digitais do Poupatempo, inclusive através de parcerias com as prefeituras, permite oferecer atendimentos com agilidade, eficiência e qualidade, para atender cada vez mais e melhor a população”, afirma Murilo Macedo.

Postos digitais – Campinas e São Paulo

As unidades digitais do Poupatempo estão localizadas na sede do CREA-SP, na capital paulista, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059, em Pinheiros, e no Centro de Campinas, na Avenida Anchieta, 200. O horário de atendimento em ambas é de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Com formato inovador, esses são os primeiros postos a oferecer serviços de forma digital e, portanto, sem a necessidade de agendamento prévio para sua utilização.

As unidades, que juntas têm capacidade para oferecer 1.700 atendimentos por dia, são equipadas com totens e computadores para que os usuários concluam suas solicitações de maneira autônoma. Além disso, disponibilizam rede wifi, para quem preferir realizar serviços do próprio celular. Quem tiver dificuldade, terá a orientação dos colaboradores, sempre de prontidão para auxiliar e tirar dúvidas dos cidadãos.