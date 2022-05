Metrô é eleito Melhor Serviço Público de São Paulo pela quinta vez

Pela quinta vez o Metrô foi eleito o Melhor Serviço Público da cidade de São Paulo, de acordo com a pesquisa O Melhor de São Paulo, divulgada no último dia 30. A empresa recebeu 13% das citações, garantindo o primeiro lugar na apuração que elegeu os melhores da capital em diversos temas.

A premiação foi concedida ao Metrô pela Folha de S. Paulo, realizadora da pesquisa, que também apontou o Poupatempo e o SUS como os melhores no quesito serviço público, com 12% e 11% da preferência, respectivamente. Com a margem de erro, as três instituições ocupam o primeiro lugar do pódio com empate técnico.

O prêmio reconhece a atuação do Metrô focada em aperfeiçoar o atendimento ao passageiro, proporcionando viagens seguras e rápidas com confiabilidade. “Mais que motivo de orgulho em ser eleito o Melhor Serviço Público pela quinta vez, o prêmio aumenta a responsabilidade sobre o serviço que prestamos. A ambição do Metrô é de oferecer um transporte ainda melhor, apostando na inovação e tecnologia para trazer mais conforto e facilidades aos nossos passageiros”, afirma Silvani Pereira, Presidente do Metrô de São Paulo.

Além dessa premiação, a Companhia também já foi eleita como melhor serviço de transporte por seis vezes no O Melhor de São Paulo. Pelo atendimento inclusivo e de acessibilidade oferecido às Pessoas com Deficiência, o Metrô foi vencedor da categoria Serviços e Clientes da União Internacional dos Transportes Públicos (UITP), e mais recentemente foi selecionado pelo projeto Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Responsável por administrar as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, com 63 estações e 71,5 km, o Metrô chega a transportar 4 milhões de pessoas, percorrendo 60 mil km ao longo de 3,5 mil viagens realizadas diariamente.