Aprenda a cuidar bem de orquídeas e suculentas

Dia das Mães combina com flores, trabalho artesanal e muito carinho. Pensando em unir tudo isso, por meio do projeto Rajadinha Ensina, o Circuito Rajadinha promove as primeiras oficinas de 2022 no sábado (7). Para ensinar mães e filhos a fazer seu próprio minijardim de suculentas ou cultivar e cuidar de orquídeas, além de poder levar a planta para casa e presentear sua mãe, estão sendo oferecidas duas oficinas.

Aulas práticas permitem aos usuários maior interação com as plantas | Foto: Divulgação/Emater

“É uma forma de presentear as mães de um jeito diferente, em que elas participam do seu presente, aprendem e ainda levam para casa o resultado do seu processo de aprendizado”, resume a engenheira-agrônoma Gesinilde Santos, da Emater-DF.

“É uma oportunidade para as pessoas vivenciarem essa imersão na atividade rural e no dia a dia dos produtores” Gesinilde Santos, da Emater-DF

Criado pela Emater-DF para unir o turismo rural à venda de mercadorias da agricultura familiar, esse circuito já está consolidado como um dos mais tradicionais roteiros de turismo rural do DF.

Ministradas pelas agricultoras Solange Cristina, que vai ensinar o passo a passo dos cuidados essenciais que devem ter as orquídeas, e Hercília Leal, que mostrará como montar um minijardim de suculentas, as aulas serão das 9h às 12h. Para a oficina de orquídeas, o investimento é de R$ 150, enquanto a de minijardim tem inscrições a R$ 130. Em ambas, o valor inclui o material do curso e um lanche.

“O grupo sempre pensou em movimentar o circuito com pequenos eventos, mas o envolvimento com a Feira da Colônia não permitia aprofundar na proposta”, afirma Gesinilde Santos. “Em novembro do ano passado, conseguimos tirar do papel e fazer as oficinas no fim do ano. É uma oportunidade para as pessoas vivenciarem essa imersão na atividade rural e no dia a dia dos produtores.”

Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição diretamente com as produtoras rurais por telefone ou por meio de suas redes sociais. As vagas são limitadas.

Cursos e oficinas

* Adote sua Orquídea – Como cuidar da sua orquídea passo a passo. No Sol Orquidário, Rajadinha.

Valor: R$ 150. Inscrições: (61) 99690-9993.

* Confecção de minijardins com cactos e suculentas. No Vila Garden, Rajadinha.

Valor: R$ 130. Inscrições: (61) 99290-8486.

*Com informações da Emater-DF