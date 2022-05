Confira onde vai faltar energia esta semana para manutenção e reparos

Fique atento. A partir desta terça-feira (3) até a próxima segunda (9), vários pontos do Distrito Federal ficarão sem energia em função de manutenções realizadas pela equipe da Neoenergia. A interrupção temporária do serviço é necessária para manter a segurança tanto dos profissionais da empresa quanto da própria população.

As ações acontecerão em horários e endereços diferentes de 10 regiões administrativas, como Águas Claras, Guará, Paranoá, Samambaia, Taguatinga, Jardim Botânico, Sobradinho, Asa Sul, Santa Maria e Arniqueira.

Entre os serviços que serão realizados em áreas urbanas e núcleos rurais dessas cidades estão trocas de transformadores, substituição de rede convencional para rede compacta protegida, substituição de postes trincados, podas de árvores, instalação de transformadores, além de reparo em conexões de baixa tensão e obras de ampliação e melhoria de rede elétrica.

Vale lembrar que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo que os consumidores permanecerão sem energia elétrica. Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população é orientada a registrar ocorrência pelo telefone 116.

Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Confira as datas e os detalhes de cada região que terão os serviços de manutenção da Neoenergia nesta semana:

Terça-feira, 03 de maio de 2022

Águas Claras

Horário: 08h30 às 13h

Rua 34 Sul, Lote 08 (Edifício Le Paysage)

Rua 35 Sul, Lotes 11, 12, 13, 14 e15 (Residencial Villa Mateus)

Serviço: Troca de transformador

Guará

Horário: 08h às 12h30

Entre Quadras 24/26

QE 26, Conjunto V

QI 23, Lotes 09/11

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida

Quarta-feira, 04 de maio de 2022

Paranoá

Horário: 08h30 às 16h30

Condomínio Del Lago, Quadras 20, 33, 49, 50, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 51 à 61

Serviço: Substituição de poste trincado

Samambaia

Horário: 08h às 16h30

QR 113, Conjuntos 01 ao 03, 05 ao 08 e 10 ao 12

QR 115, Conjunto 01.

QS 113, Conjuntos B e F

Serviço: Substituição de poste e instalação de transformador

Quinta-feira, 05 de maio de 2022

Taguatinga

Horário: 08h30 às 14h

CSB 06, Lote 04

EQSB 10/11, Área Especial 09

QSB 10, Casas 04, 08, 11, 13, Lotes 01 a 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12 e 14 ao 20

QSB 11, Área Especial 11, Casas 07, 09, 10, Lotes 01 ao 06, 08, 11 ao 19

Setor B Sul, Área Especial 10, Lote 10

Serviço: Poda de árvores

Horário: 08h30 às 16h30

Núcleo Rural Taguatinga, Chácara 54, DF 180, Km 05.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida

Jardim Botânico

Horário: 08h30 às 16h

Condomínio Jardim Botânico V, Guarita, Portaria, Área Especial 01, Conjuntos D ao F, Lotes 01, 02, 24 e 25

Serviço: Substituição de poste trincado

Guará

Horário: 08h30 às 14h

QE 03, Conjuntos G ao J.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica

Sexta-feira, 06 de maio de 2022

Sobradinho

Horário: 08h30 às 16h30

Rancho Canabrava, Chácaras 45-A, 46 e 47

Serviço: Substituição de rede de Baixa Tensão

Sábado, 07 de maio de 2022

Paranoá

Horário: 08h30 às 13h00

Condomínio Morada do Campo, Quadra A

DF 130, Chácaras 02, 34, 40, 61, Alvorada, Buritis, Lírios do Campo, Mirante, Jaguarão, Alma do Dragão, Quintas do Conde, Cosme e Damião, Terramon, Morada Nova, Girassol, Bom Jesus, Dois Irmãos, Bela Vista, Nova Esperança, Rafa, União, Madimara, Caravagio, São Gabriel, São Francisco, Coqueiros, Nossa Senhora da Conceição, Figueredo, São Lucas, Santa Rita de Cássia, Oásis, Nova Vida, Redenção, Vista Alegre, Paramineira, Cogumelos, Naiara, Skina do Sol, Cerrado, Mansões Paraíso, São Mateus, Pascoal II, Sol Nascente, Sítio Raio de Sol, Fazenda Minuano, Santana, Rancho Vó Tonha, Beira do Açude, Santa Terezinha, Castro, Catavento, Lorena, Paineiras, Rancho Imbirussu, Luiz, Sossego, Sítio Marianos, Nossa Senhora Aparecida, Gedeon, Cristo Reina, Relicário Natural

Núcleo Rural Capão Seco, Chácara Boa Sorte.

Núcleo Rural PAD/DF, Sítio Carioca e Chácara Bela Vista.

Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Chácara Pousada dos Falcões.

Serviço: Substituição da rede de Baixa Tensão para isolada

Asa Sul

Horário: 08h30 às 13h

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 04, Lote 01 (Tribunal de Contas da União

Serviço: Reparo em conexões de Baixa Tensão

Jardim Botânico

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Altiplano Leste, Quadra 07, Conjunto 11

Serviço: Recondutoramento da rede de Alta Tensão

Paranoá

Local: Capão da Erva, DF 250, KM 8,5, Chácaras 05, 10-A, 12, 18, 21, 41/4239, 61, 70, 80 e 81

Local: Sobradinho dos Melos, Chácaras 02, 06, 07, 16, 17, 18, 21, 22, 30, 35 e 40, 46

Condomínio Euller Paranhos, KM 3, Chácaras 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 65

Serviço: Recondutoramento da rede de Alta Tensão

Sobradinho

Local: Condomínio Mansões Entrelagos, Chácaras 09, Conjunto M, Lote 05, Etapa 4, Chácara Recanto, Quadra 01, Conjunto A, Lote 33, Quadras 02 e 03, Etapa 04, Conjuntos B ao O, Chácara Santa Rita, Quadra 04, Conjuntos A ao O

Serviço: Recondutoramento da rede de Alta Tensão

Domingo, 08 de maio de 2022

Não haverá desligamentos neste dia

Segunda-feira, 09 de maio de 2022

Arniqueira

Horário: 08h30 às 16h30

Colônia Agrícola Vereda Cruz, Conjunto 06, Chácaras 417-A, 423, 427-A, 427-D, 427, 429-B, 429, 429-A, 434, 436, CH 436-A, 445 e 451

Local: Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 06, Chácaras 40, 49, 346-A, 401, 403, 406-A, 423, 435, 436, 436-A, 437, 436, 436-A, 451, 463, 499, 515 e 535

QS 05, Rua 300, Lotes 26 e 32

Serviço: Desmembramento da rede de Baixa Tensão

Samambaia

Horário: 08h30 às 16h30

Local: QR 506, Conjuntos 07, 09 ao 12 e 15

Local: QR 508, Conjuntos 07, 11 e 12

Serviço: Recondutoramento de rede secundária

Santa Maria

Horário: 08h00 às 15h30

Local: Condomínio Parque do Mirante, Conjunto G, Lote 185 e Casa 164, Conjunto N, Lote 282, Conjunto P, Lote 303

Local: Condomínio Parque do Mirante, DF 140, KM04/05, Lote 197, KM 05, Lote 227, KM 4, Lote 166, KM 05, Lotes 165, 222, 235, 238, 239, 241, 244, 245, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 267, 268, 269, 274, 280, 287, 288, 292, 293, 294, 296, 299, 300, 306, 307, 308, 312, 313, 316, 320, 328, 329, 330, 332, 338, 339-B, 339-A, 340, 342, 344, 347, 353, 354, 355, Quadra 01, Conjuntos, 02-A, Lote 06, Conjunto 04, 06, 05, Quadra 02, Lote 349, Conjuntos 01, 02, 03 e 04, Quadra 03, Conjunto G, Conjunto 03, 04, 08 e 10

Serviço: Remanejamento de transformador e construção de rede de Alta Tensão