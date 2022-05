Filhos deste Solo qualifica 68 jovens da área rural

“Temos alunos que já estão inseridos em cadeias produtivas e também aqueles que pretendem iniciar empreendimentos rurais e estavam precisando de uma luz no caminho. Nosso objetivo é abrir essa porta” Adriana Dutra, coordenadora do Programa Filhos deste Solo

O Programa Filhos deste Solo, da Emater-DF, concluiu a primeira turma de 2022 e certificou 68 jovens no curso de empreendedorismo rural. Realizado no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus de Planaltina, a iniciativa visa capacitar jovens da área rural em gestão, plano de negócios e colocação profissional.

A formação teve um total de 20 horas/aula, nas quais foram ministrados temas como sucessão familiar rural, políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo rural, cooperativismo e associativismo, além de técnicas para elaboração de um plano de negócios, como pesquisa de mercado, precificação, marketing e exportação no agronegócio. O curso foi realizado entre os dias 25 e 29 de abril.

“Entre os 68 jovens que foram certificados na primeira turma do Filhos deste Solo de 2022, temos alunos do IFB e da comunidade em geral. Temos alunos que já estão inseridos em cadeias produtivas e também aqueles que pretendem iniciar empreendimentos rurais e estavam precisando de uma luz no caminho. Nosso objetivo é abrir essa porta”, declarou a coordenadora do programa e assessora da direção da Emater-DF, Adriana Dutra.

Para receber o certificado de conclusão, os alunos devem elaborar plano de negócios executável e aplicado à realidade | Foto: Divulgação/Emater-DF

Para receber o certificado de conclusão, o aluno deve elaborar um plano de negócios executável e, de preferência, aplicado à realidade de cada um. “Para que eles consigam vivenciar na prática como funcionam as cadeias de produção dos seus próprios negócios, já estamos providenciando a visita deles à Feira AgroBrasília, onde poderão passar por todos os circuitos da Emater-DF. Neles, irão receber atendimentos especializados dos técnicos da empresa que estarão lá. Dessa forma, poderão agregar mais informação e mais valor ao negócio que eles estão buscando implementar”, afirmou Adriana Dutra. A AgroBrasília será realizada entre os dias 17 e 21 de maio, no PAD-DF.



Empreendedorismo rural

O plano de negócios de um grupo formado por sete alunos do curso foi elaborado a partir de um sonho, que já está em fase de formalização: a criação de uma empresa júnior. Batizada de Agroif, ela prestará consultoria técnica na área rural por meio de projetos. Sâmila Teles, 26 anos, é técnica em agropecuária, gestora de agronegócios e graduanda de agronomia. Segundo ela, por meio da startup, o grupo vai adquirir experiência profissional, sempre com o auxílio da Emater-DF.

“É complicado conseguir uma ponte entre nós e o empregador por falta de experiência na área. Com a empresa júnior, vamos conseguir fazer os projetos, entrar em contato com o produtor. Com isso, eles vão nos conhecer, faremos um nome e vamos conseguir adquirir experiência. Mas, como empresa júnior, a gente não pode assinar os projetos, a gente precisa de um coordenador, orientador e um profissional responsável para assinar. Vamos precisar da orientação da Emater. Se ela estiver com a gente, será incrível. Ela será o alicerce do projeto”, avaliou Sâmila.

Com carga horária de 20 horas, o curso abordou temas como sucessão familiar rural, políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo rural, cooperativismo e associativismo

Recém-aprovado no curso de agronomia da Universidade de Brasília (UnB), Warley Maciel Alves Silva, 19 anos, ajuda os pais na pequena agroindústria de mandioca minimamente processada e se inscreveu no curso de empreendedorismo rural buscando especialização e informação para ajudar a tocar o negócio. “O curso abriu minha perspectiva de negócio. Trabalho de forma indireta há cinco anos na parte administrativa, emitindo nota fiscal, boletos e contato com os clientes, e o curso me ajudou a pensar diversas possibilidades de buscar renovações para a empresa, colocar novos produtos. Valeu muito a pena”.

Nesse sentido, o gerente de Desenvolvimento Econômico da Emater-DF, Frederico Neves, que ministrou palestras sobre viabilidade financeira e políticas públicas, ressaltou que empreender é uma palavra ampla e possível de ser concretizada. “Muita gente pode empreender desenvolvendo novos processos, novas abordagens, inclusive em negócios já existentes, onde já se envolvem”, explicou.

Filhos deste Solo

O programa Filhos deste Solo tem o objetivo de capacitar jovens da área rural, atendidos pela Emater-DF, que tenham entre 16 e 29 anos, em gestão, empreendedorismo e colocação profissional.

A capacitação busca estimular a permanência do jovem na área rural por meio de incentivo na condução de negócios bem-sucedidos, dotando-os de competências e habilidades, com novas perspectivas culturais, sociais e empreendedoras dentro da própria comunidade. Para participar, o interessado deve estar ligado de alguma forma a uma propriedade rural – ser proprietário, agricultor, filho de agricultor ou funcionário de empresa rural.

Idealizado em 2019, o programa já formou dez turmas desde então, sendo quatro delas finalizadas só na cidade de Planaltina. Ao todo, mais de 400 jovens já foram impactados pelo Filhos deste Solo.

*Com informações da Emater-DF