Motoristas serão orientados sobre prevenção aos incêndios florestais

As ações de prevenção e combate aos incêndios florestais vão ganhar um reforço importante: a volta da blitz educativa, voltada a orientar motoristas que trafegam em vias próximas a unidades de conservação do Distrito Federal. A estratégia foi interrompida durante os dois anos de isolamento social, devido à pandemia da covid-19, e retorna ainda este mês, no Jardim Botânico.

Também estão previstas mais duas, em junho e julho, na Floresta Nacional (Flona) de Brasília e na Estação Ecológica (Esec) Águas Emendadas, respectivamente.

Blitz educativa é direcionada a motoristas que trafegam em vias próximas a unidades de conservação do DF | Fotos: Sema

A retomada da iniciativa foi decidida na manhã desta segunda-feira (2), em reunião virtual entre representantes dos órgãos que integram o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

“Sem a participação de todos, a tarefa de cuidar de nossas áreas verdes, parques e unidades de conservação fica muito difícil” Sarney Filho, secretário de Meio Ambiente

Na ocasião, o secretário de Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou a importância da ação, lembrando que nos dois primeiros anos de governo a blitz educativa chegou a abordar 300 veículos, em média, em duas horas de atividade. “Sem a participação de todos, a tarefa de cuidar de nossas áreas verdes, parques e unidades de conservação fica muito difícil”, afirmou, frisando que “todo cuidado é pouco, com o começo da seca, para impedir incêndios florestais, muitos deles de origem criminosa”.

“Os estudantes recebem orientações em sala de aula e se tornam parceiros do combate ao surgimento de focos de incêndio, compartilhando o que aprendem para os círculos familiar e de amigos” Carolina Schubart, coordenadora do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais

A coordenadora do Ppcif, Carolina Schubart, explicou que a atividade de educação ambiental envolve estudantes de escolas próximas aos locais escolhidos para receber a blitz, o que significa que o número de pessoas beneficiadas pela ação é multiplicado.

“Os estudantes recebem orientações em sala de aula e se tornam parceiros do combate ao surgimento de focos de incêndio, compartilhando o que aprendem para os círculos familiar e de amigos”, disse. Os alunos, acompanhados pelos representantes do Ppcif, conversam com os motoristas e distribuem panfletos e outros materiais explicativos.

Reunião virtual ocorreu nesta segunda

Também participaram da reunião representantes do Instituto Brasília Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Jardim Botânico de Brasília, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Marinha e Aeronáutica.

*Com informações da Secretaria de Meio Ambiente