Ganhos na internet terão desconto de impostos

Criadores brasileiros de conteúdo digital que geram receita por meio de anúncios no YouTube terão o desconto de 14% do valor total monetizado a partir de abril. A medida, decorrente da cobrança de impostos, foi comunicada pela plataforma e provocou o descontentamento dos influenciadores do país.

O YouTube repassou a informação aos criadores de conteúdo em fevereiro, por e-mail. No texto, a plataforma comunica que “a partir de 1º de abril de 2022, o Google vai deduzir os tributos sobre transações locais antes de calcular a repartição da receita”, e alerta que os valores anteriores à data não serão afetados.

Em seguida, o texto justifica a medida como uma adequação à legislação brasileira, mas não detalha quais leis foram consideradas para a decisão. “O s é obrigado a coletar os tributos sobre transações locais ao prestar serviços de publicidade geradas por anunciantes brasileiros.” O YouTube ainda afirma que, apesar da obrigatoriedade, “por um erro” essa cobrança não estava sendo realizada até então.

Por fim, o e-mail comunica que o percentual da cobrança será de 14%. No entanto, a estimativa é que a dedução cause um impacto em torno de 10% da receita obtida pelos criadores digitais com anúncios, pois o repasse de valores não é integral.

Cálculo

Na prática, os canais do YouTube que seguem regras específicas, como número de inscritos e quantidade de visualizações, conseguem monetizar o conteúdo e obter a receita proveniente de anúncios.

Do total recebido dos anunciantes, 55% é direcionado ao criador de conteúdo e 45% para a plataforma de vídeos. Dessa forma, se o canal recebe US$ 100 em anúncios, US$ 55 vão para o youtuber e US$ 45 para a plataforma.

Com a nova regra, a partir de abril, se o canal recebe US$ 100, primeiramente, haverá a dedução de 14% de imposto, reduzindo o valor para US$ 86. Desse total, 55% vão para o criador do conteúdo, o que corresponde a US$ 47,30, e os outros 45% (ou US$ 38,70) para o YouTube.

Impacto

A medida causou descontentamento na comunidade brasileira de criadores de conteúdo digital. Wanderson Cravo, que mantém um canal com seu nome no qual mostra experiências com o uso de produtos no dia a dia, considerou o e-mail “uma bomba”.

Em vídeo publicado na plataforma, ele afirma que para quem tem um canal ainda pequeno, como é o seu caso, o impacto do desconto será considerável. “A minha receita é 100% de anunciantes brasileiros”, diz. "Isso desanima a criar conteúdo para a plataforma”, complementa. O canal de Wanderson tem 14 mil inscritos.

Um dos responsáveis pelo canal Produccine, que dá dicas para o melhor uso do YouTube e mantém mais de 600 mil inscritos, o youtuber Cestarolli também fez um vídeo falando sobre o assunto. Ele destacou que a dedução de impostos não se relaciona com o Google Adsense, por isso é válida apenas para as publicidades veiculadas pela plataforma. “Também não há relação com a monetização alternativa, como Super Chat”, alerta.

Cestarolli explicou o teor do e-mail enviado pelo YouTube. “O Google Brasil precisará pagar impostos, que são esses 14%, e em vez de pagar sozinho, como ele estava fazendo até agora, resolveu dividir conosco essa conta”.

Para ele, a medida revela mais uma dificuldade para os criadores de conteúdo. “Cada vez menos dá para depender dos anúncios para receber. É preciso fazer o canal crescer para abrir portas e conquistar outras formas de receitas”, orienta.