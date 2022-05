SP destina R$ 35 milhões a mais para custeio do Hospital de Base de Rio Preto

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta segunda-feira (2) o repasse de R$ 35 milhões extras para o custeio do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. Somado aos recursos estaduais do Programa Mais Santas Casas, o Complexo do HB, que contempla também o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), passará agora a receber R$ 162,4 milhões por ano para custear as ações de saúde. Além disso, o governador liberou mais R$ 5 milhões para a saúde do município de Rio Preto.

“Nós estamos ampliando os recursos do Hospital de Base de São José do Rio Preto neste ano de 2022. Um recurso extra de R$ 35 milhões para que a gente possa melhorar o atendimento da saúde da região. Atendendo a um pedido do prefeito, a gente amplia em R$ 5 milhões o Fundo da Saúde para que ele possa fazer mais contratações e ações na saúde municipal”, afirmou Rodrigo Garcia, durante mais uma agenda do “Governo na Área”.

O recurso extra de R$ 35 milhões, a ser pago em 12 parcelas, ampliará a capacidade de atendimento para a população com maior disponibilidade de cirurgias, exames e consultas. Já o valor destinado ao município, será aplicado em ações de saúde e pago pelo Governo de forma integral em junho. Para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o Governo de SP também anunciou hoje a entrega de 74 novas ambulâncias e 23 vans, utilizadas para renovar as frotas municipais para transporte de pacientes da região.

Mais recursos para a região

O Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) recebiam juntas, até os anos anteriores, R$ 86,4 milhões para o custeio. Com o Mais Santas Casas, o maior programa da história do SUS do Estado de São Paulo para auxílio financeiro às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, o Base passou a receber R$ 95 milhões e o HCM terá R$ 32,4 milhões por ano.

Com o repasse extra ao HB anunciado hoje pelo Governador, os hospitais receberão um total de R$ 162,4 milhões do Governo de SP para o custeio dos serviços de saúde.

“Os novos investimentos possibilitarão um aumento na oferta de serviços de saúde no Complexo do Hospital de Base. A região ganha com mais leitos, atendimentos, cirurgias e exames após a pandemia de Covid-19”, disse o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.