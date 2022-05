Governo de SP abre inscrições para selo da diversidade

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para a certificação do Selo Paulista da Diversidade. A iniciativa reconhece organizações públicas, privadas e da sociedade civil que desenvolvem ou se comprometem a desenvolver boas práticas de promoção e valorização da diversidade de gênero, raça, orientação sexual, imigrantes ou em situação de refúgio, idosos, deficientes, portadores de HIV/Aids, entre outros grupos.

As inscrições para essa edição podem ser feitas até o dia 20 de maio pelo e-mail [email protected].

“Como gestores públicos, temos que criar e pensar em políticas públicas, olhando sempre para todos os grupos de pessoas e reconhecendo o que, de fato, vai melhorar a vida da população. Certificar as organizações que valorizam a diversidade e desenvolvem boas práticas de RH é essencial para que tenhamos mais pluralidade nas instituições e em nossas vidas”, disse Marina Bragante, secretária-executiva, respondendo pelo expediente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Criado em 2007, o Programa Selo Paulista da Diversidade tem como objetivo difundir práticas inclusivas usando a experiência das empresas certificadas, provocando, com isso, mudanças graduais de mentalidade e de atuação no acolhimento da diversidade. Além de demonstrar o quanto é importante para as organizações, trazer para seu ambiente de trabalho diferentes competências e habilidades.

A partir deste ano, empresas localizadas fora do estado de São Paulo, mas que possuam ao menos uma filial no estado, podem inscrever seus projetos, pois entende-se que essas ações promovem a diversidade e beneficiam a população local. Na primeira edição de 2022, o selo foi concedido a 51 organizações por boas práticas em gestão de pessoas.

As inscrições ficam abertas permanentemente e podem ser feitas acessando o regulamento e a ficha de inscrição pelo link https://url.gratis/ruHS9L?source=qr ou pelo e-mail [email protected] em contato direto com a equipe técnica. O selo tem validade de 24 meses e pode ser validado.

As iniciativas precisam atender a um ou mais públicos/temáticas elencados nas categorias abaixo.

Egressos ou em regime do sistema carcerário

Equidade de gênero

Equidade de raça

Infância e Adolescência

Juventude

LGBTQIA+

Pessoa com deficiência

Pessoa idosa

Pessoa imigrante ou em situação de refúgio

Pessoa em situação de rua

Pessoa que vivem com HIV/Aids

Programas transversais que contemplem mais de um grupo

Outros

Serão analisadas as seguintes ações:

Gestão estratégica da diversidade: quais ações são executadas para o público minoritário, se são mensurados indicadores, se as políticas de diversidade e inclusão são comunicadas pela organização aos seus colaboradores e como isso é feito;

Gestão de pessoas: se a organização pretende promover ações de diversidade em seu recrutamento ou seleção, treinamento e capacitação, acompanhamento de carreiras, gestão de benefícios ou até mesmo desligamentos;

Gestão de negócios e inovação: são analisadas formas de atendimento ao público e acompanhamento de sua cadeia de valor, se a diversidade e inclusão se estendem a seus fornecedores e colaboradores terceirizados, se a organização apoia ações externas e organizações sociais, como isso é feito e como é a comunicação da organização, se a diversidade e inclusão estão presentes na sua comunicação, seja ela interna ou publicidade externa.

A organização precisa encaminhar seu plano de diversidade, mas caso esteja em implementação deve mencionar suas ações com objetivos, metas e o tempo a serem alcançadas.