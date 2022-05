GDF assegura plano de saúde para funcionários da Novacap

O plano de saúde para os funcionários da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) está garantido. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha nesta segunda-feira (2), durante café da manhã em homenagem ao Dia do Trabalhador. Estavam na comemoração o presidente da empresa, Fernando Leite, e o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, entre outras autoridades.

Servidores da Novacap comemoraram a notícia, dada pessoalmente pelo governador Ibaneis Rocha | Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

“Brasília nunca esteve tão bonita. O governador encontrou a cidade entregue ao abandono e delegou à companhia um dos papéis fundamentais nesse processo de zeladoria” Fernando Leite, presidente da Novacap

“É muito bom acordar com uma recepção maravilhosa como essa”, declarou o governador. “E a gente já começa a manhã com uma boa notícia: o presidente do Iprev [Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal] e do Inas [Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal], Ney Ferraz, já está cuidando do plano de saúde da Novacap. Em breve, vamos assinar com a empresa contratada.”

A notícia foi comemorada pelo funcionário da companhia Crislando Mendes da Silva, 32 anos. “Estou na Novacap há seis meses e já tenho muito o que festejar”, comentou. “É um orgulho trabalhar nessa empresa. Todos aqui estão de parabéns, todos cuidam para que o Distrito Federal se mantenha limpinho”.

Fernando Leite também exaltou o trabalho de conservação que tem sido feito na capital. “Brasília nunca esteve tão bonita”, avaliou. “O governador encontrou a cidade entregue ao abandono e delegou à companhia um dos papéis fundamentais nesse processo de zeladoria. Gostaria de agradecer a todos vocês que trabalham tanto pela Novacap”.

Em discurso aos funcionários da empresa, o deputado distrital Rafael Prudente relembrou que alguns servidores da Novacap fazem parte da história de Brasília. “São pessoas que estão há muito tempo na luta pela preservação da cidade”, disse. “Nos quatro cantos do Distrito Federal, a gente vê o carinho e o zelo desses trabalhadores. Deixo aqui meu compromisso de lutar pelo concurso público e pelo novo plano de carreira da companhia”.