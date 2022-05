Escola de Governo tem 20 cursos a distância esperando por você, servidor!

Ter a chance de estudar no seu tempo é algo que só a Educação a Distância (EaD) oferece. Na Escola de Governo (Egov), o catálogo de oportunidades para o servidor aprimorar seus conhecimentos dentro dessa modalidade de ensino é amplo.

Atualmente, são oferecidos 20 cursos online, com destaque para os temas Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, Atualização em Gramática da Língua Portuguesa, Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar e Atendimento ao público, além de Gestão e fiscalização de contratos. Todos estão com inscrições abertas até o dia 22 deste mês.

A pré-inscrição nos cursos a distância pode ser feita no site da Egov , na aba Formação.

Arte: Divulgação/Egov

“São aulas autoinstrucionais, ou seja, os cursistas podem fazer sozinhos, sem ajuda de um tutor”, explica o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Ambientes Virtuais da Egov, Akio Watanabe. Segundo ele, os cursos são uma alternativa de capacitação para o tempo livre.

“A proposta é que eles aproveitem as horas vagas para aprender mais e se reciclar. Tudo que aprenderem ali será aproveitado no trabalho e na vida deles também”, completa. Só neste ano, mais de 6,9 mil servidores se inscreveram em aulas online oferecidas pela Egov.

A diretora-executiva da escola, Juliana Tolentino, destaca, ainda, o índice de aproveitamento dos cursos na modalidade EaD. “Após a pandemia, vimos a necessidade de investir ainda mais em qualificação a distância e queremos ampliar a carta de cursos ofertados hoje. Queremos dobrar a oferta de cursos EaD até o próximo ano”, explica.

Além das 20 turmas de educação a distância, a instituição oferece aos servidores oito palestras do Programa de Atenção Materno Infantil(Proamis). Entre as temáticas abordadas, estão a alimentação da gestante, os cuidados com o recém-nascido e o sistema de doação de leite materno.

Confira. abaixo, os cursos em oferta na modalidade EaD

– Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

– Atualização em Gramática da Língua Portuguesa

– Assédio na administração pública

– Atendimento ao público

– Desenvolvimento de competências gerenciais

– Educação a Distância – conceitos, histórico e panorama

– Ética – uma questão de escolha

– Formação de formadores

– Formação em ouvidoria

– Gestão da qualidade

– Gestão de processos

– Gestão do conhecimento

– Gestão e fiscalização de contratos

– Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc) – Módulo: Manual Mrosc-DF

– Metodologia de análise e solução de problemas

– Norma Regulamentadora 32 (NR 32)

– Produtividade e melhoria do clima organizacional

– Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Administrar

– Sistema Eletrônico de Informações(SEI) – Módulo: Usar

– Transparência, ética e controle social.

Palestras online disponíveis

– Alimentação da gestante e da lactante

– Cuidados com o recém-nascido

– Papel do Banco de Leite Humano (BLH) e doação do leite materno

– Triagem neonatal

– Hora de ouro do bebê

– Puerpério

– Proteção à infância

– Amamentação.

*Com informações da Egov