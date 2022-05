Poupatempo é novamente eleito o melhor serviço público pelo Datafolha

O Poupatempo foi eleito pelo Datafolha como “Melhor Serviço Público de SP”. Gerenciado pela Prodesp, o mais bem-sucedido programa do Governo do Estado de São Paulo conquistou a láurea ao receber 12% das menções na pesquisa. Essa é a oitava vez que o Poupatempo é reconhecido pela população.

Para premiar as marcas e atividades mais citadas pelos participantes do estudo, o Datafolha considerou fatores como qualidade do serviço, atendimento, localização e propaganda, entre outros.

“Este reconhecimento é motivo de imensa alegria. Abrilhanta nossa estratégia durante esta gestão, que se traduz pelos índices de aprovação mensurados pelas pesquisas de opinião pública”, afirma o presidente da Prodesp, André Arruda. “Além do já consagrado atendimento presencial, padrão incontestável de eficiência e qualidade do Poupatempo, também temos levado a oferta de serviços digitais a novo patamar”, acrescenta o presidente.

As equipes de atendimento presencial são um dos grandes diferenciais do Programa e diretamente responsáveis pelo alto índice alcançado nas pesquisas de opinião pública: refletem o atendimento com agilidade, eficiência e cortesia. “O prêmio coroa todo nosso trabalho e nos incentiva a aprimorar cada vez mais a prestação do serviço, do atendimento, e a investir constantemente em capacitação, treinamento, melhoria de processos e em novas tecnologias”, enfatiza o diretor do Poupatempo, Murilo Macedo.

Pesquisa anual

Em recente pesquisa anual de avaliação de satisfação dos serviços oferecidos pelo Poupatempo e encomendada pela Prodesp, o Programa alcançou 98,38% de aprovação da população. Também receberam alta consideração dos entrevistados a rapidez no atendimento (98,89%); a organização do espaço físico das unidades (98,16%); a segurança dos postos (98,33%); e os serviços prestados pela equipe dos postos relativos a orientação e informação (98,36%). Por órgãos, os mais bem avaliados pelo serviço prestado pelo Poupatempo foram os do Detran.SP e o do Instituto de Identificação Criminal (IIRGD), também responsável pela emissão de RG.

Foram realizadas 8,2 mil entrevistas pessoais – 100 por posto. A pesquisa, conduzida pela Censere Market Research, foi realizada em dezembro de 2021. “Querido pela população, o Poupatempo é uma iniciativa que respeita a coletividade; é feita de pessoas para ajudar pessoas”, enfatiza Macedo.

Investimentos

Para este ano de 2022, o Plano de Expansão do Poupatempo – vinculado à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo – receberá mais de R$ 45 milhões entre investimento e custeio. A rede deve ganhar 100 novos postos em mais 100 municípios paulistas que hoje ainda não oferecem atendimento, totalizando cerca de 200 unidades em pleno funcionamento.

Este aporte se soma àquele destinado para o triênio 2019-2021, quando o Programa recebeu R$ 22,3 milhões em repasses. Naquele período houve a expansão do Poupatempo por meio unidades mais compactas, inclusive para cidades de menor porte e integradas ao Detran.SP. Tudo em parceria com os municípios.

Programa Poupatempo

Consagrado sucessivamente nos últimos anos como o melhor serviço público de São Paulo em pesquisa Datafolha, os serviços digitais do Poupatempo saltaram nesta gestão de sete para 204 disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e nas recém-inauguradas unidades 100% digital do CREA, na capital e no centro de Campinas, no interior. Até o final deste ano, o número de serviços digitais deverá chegar a mais de 240.

O desafio constante do Governo de SP tem sido se adiantar às necessidades da população, com serviços que ofereçam autonomia aos usuários e soluções 100% digitais. Tudo isso aliando o já reconhecido padrão de qualidade e excelência, marcas registradas do atendimento presencial do Poupatempo.