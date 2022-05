Clientes da Caesb receberão pesquisa de satisfação e de imagem

Neste mês, os clientes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) receberão um formulário para responder à pesquisa realizada semestralmente sobre a satisfação com os serviços prestados pela empresa. A novidade na edição deste ano é o envio do endereço com o questionário por mensagem de texto aos clientes cadastrados no banco de dados.

Novo formato da pesquisa foi elaborado para permitir que usuários preencham os dados de acordo com sua disponibilidade | Foto: Cristiano Carvalho/Caesb

Perguntas poderão ser respondidas até o dia 31 deste mês

Na pesquisa, será questionada a satisfação em relação a serviços prestados, como prazo de atendimento nos canais de contato com a população, qualidade da água distribuída e continuidade do abastecimento. A meta é contemplar o número de clientes necessários para a validade da pesquisa.

Não é necessário enviar os dados pessoais, como CPF, RG ou endereço. “Pensamos nesse novo formato para garantir a comodidade ao usuário de forma que ele responda à pesquisa no horário ou local em que lhe for mais conveniente”, explica o ouvidor da Caesb, Eduardo Romualdo Soares. O questionário estará disponível até o dia 31 deste mês.

Clique aqui para responder à pesquisa.

Atualmente, a Caesb soma 712.973 clientes, que podem ser atendidos nos 13 escritórios regionais e nos seis postos Na Hora, incluindo o Portal de Serviços, a Agência Virtual e a Central de Atendimento 115.

Hoje, a Caesb atende 99% da população do Distrito Federal, com a distribuição de água – produzida por 12 estações de tratamento de água (ETAs), uma dessas a ETA Corumbá, em Valparaíso (GO) – chegando a 3.079.591 habitantes. Em relação à coleta de esgoto, o serviço atende 91,77% da população, beneficiando 2.854.688 habitantes. E 100% do esgoto coletado é tratado em 15 estações no DF e na ETE Águas Lindas, em Goiás.

Histórico

Na pesquisa elaborada em 2018, a satisfação dos clientes atingiu 87%. Em 2019, o índice manteve-se estável. No ano seguinte, 89,11% dos respondentes declararam-se satisfeitos com os serviços realizados pela Caesb. O resultado para o ano de 2021 ficou em 88,09%.

Os resultados positivos percebidos pelos clientes podem ser creditados aos altos investimentos feitos pela companhia nos últimos anos, com destaque para as melhorias em distribuição de água e na expansão do sistema de esgotamento sanitário, no valor de R$ 667,22 milhões.

*Com informações da Caesb