Curso ensina a mulheres a aplicação de revestimento cerâmico

A Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e o Senai-DF, promove o curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico, voltado para o público feminino. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 12 de maio pelo cadastro do Empreende Mais Mulher . São 30 vagas disponíveis.

O workshop será ministrado por Adilson Rosa Batista, instrutor do Senai-DF, e é destinado a mulheres acima dos 18 anos, com ensino fundamental I completo. Ao final do curso, a profissional será capaz de desenvolver trabalhos de revestimento cerâmico, estabelecendo pontos de referência e execução de assentamentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes das edificações, com respeito às normas técnicas de corte, assentamento e acabamento.

As aulas serão em formato presencial, de segunda a sexta, das 14h às 18h, no Senai de Taguatinga (Área Especial nº 2, Setor C Norte – Taguatinga Norte). O treinamento começa no dia 16 de maio e segue até o dia 9 de agosto, com carga horária de 200 horas.

Serviço

Curso Aplicação de Revestimento Cerâmico

Período: de 16/5/2022 a 9/8/2022

Aulas de segunda a sexta, das 14h às 18h, no Senai (Área Especial nº 2, Setor C Norte – Taguatinga Norte)

Inscrições: até 12/5 neste link .

*Com informações da Secretaria da Mulher do DF