Realizada última etapa regional da Conferência de Saúde Mental

Ao longo do mês de abril, as sete regiões de saúde do Distrito Federal realizaram as etapas regionais da Conferência de Saúde Mental. Os eventos reuniram gestores, trabalhadores da área e usuários para debater em conjunto e elaborar novas proposições para a política de saúde mental.

Cerca de 200 pessoas participaram do evento, debatendo propostas a serem levadas à etapa distrital da 3ª Conferência Distrital de Saúde Mental | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF

Nesta sexta-feira (29), foi a vez da Região de Saúde Central promover a etapa que encerrou o ciclo de conferências regionais, iniciado dia 1º de abril pela Região Leste. Cerca de 200 pessoas participaram do evento no auditório do Centro Universitário Iesb, na Asa Sul.

“A gestão pensa muito como operacionalizar as demandas de forma a traduzir os anseios da população, dos serviços e dos usuários para que o plano de trabalho represente o que foi proposto em conjunto” Vanessa Soublin, diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde

O superintendente da Região de Saúde Central, Paulo Roberto da Silva Júnior, destacou a relevância do tema saúde mental e deste momento de debate. “A conferência vem de maneira robusta nos convidar a pensar nossas vidas, o sentido e o propósito de estarmos aqui. O convite é para que cada um de nós possamos pensar a saúde mental de maneira integral e como poderemos contribuir para consolidar e avançar nas políticas da área”, convidou.

A diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do DF, Vanessa Soublin, avalia que o evento fecha um ciclo proveitoso das etapas regionais e convoca os presentes a continuarem mobilizados para a etapa distrital, que ocorre nos dias 7 e 8 de junho.

Renato Silva, 8 anos, usuário do Caps Infanto-Juvenil (Capsi) Asa Norte, alegrou o ambiente distribuindo flores confeccionadas por colegas

Rodrigo Silva, presidente do Conselho Regional de Saúde de Brasília, lembrou que esta conferência é um marco após 12 anos da realização da última. Além disso, pontuou o significado deste momento. “As conferências servem para trazer diretrizes e fundamentações para formular as novas políticas públicas da área”, indicou.

Das etapas regionais saíram propostas que serão levadas para a etapa distrital da 3ª Conferência Distrital de Saúde Mental, que ocorre nos dias 7 e 8 de junho

Representando os usuários, Luciana Claudino, 49 anos, que frequenta há 19 anos o Caps do Riacho Fundo I, agradece o acolhimento por parte da equipe, o tratamento recebido no local e as mudanças que o serviço trouxe para sua vida. ‘Se hoje estou aqui, participando desta mesa, convivendo com as pessoas, muito se deve ao Caps e à equipe”, reconhece.

O pequeno Renato Silva, 8 anos, usuário do Caps Infanto-Juvenil (Capsi) Asa Norte, alegrou o ambiente distribuindo flores confeccionadas por colegas. Segundo a mãe, a costureira Irismar Pereira da Silva, 38 anos, o filho participa de grupos semanais no local e também passa por consultas com o psiquiatra.

“Ele é sempre muito bem recebido. Que hoje possam ser debatidas melhorias para a continuidade desse equipamento de saúde tão importante”, diz ela, que também agradece pelo atendimento prestado pela equipe ao filho.

Para a psicóloga Thais Gabriel, que atua no Caps AD da rodoviária há nove anos, a união das forças para promover a qualidade do serviço reveste a conferência de uma grande oportunidade. “Pensar coletivamente as políticas voltadas para o cuidado em saúde mental e agregar o olhar dos usuários e também da nossa força de trabalho, de nós profissionais que estamos na linha de frente enfrentando o dia a dia, é essencial para melhorar nossa rede de cuidado”, acredita.

A Região Central engloba Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Octogonal, Sudoeste, Varjão, Vila Planalto e Vila Telebrasília e conta com três Centros de Atenção Psicossocial, dois ambulatórios de saúde mental infanto-juvenil, além das equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf).

Próximas etapas

Das etapas regionais saíram propostas que serão levadas para a etapa distrital da 3ª Conferência Distrital de Saúde Mental, que ocorre nos dias 7 e 8 de junho. Durante os eventos realizados nas sete regiões de saúde, foram eleitas delegados e delegadas para a etapa distrital.

Já da fase distrital sairão propostas e delegados eleitos para representar o Distrito federal na etapa nacional, a ser realizada entre os dias 8 e 11 de novembro, em Brasília.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF