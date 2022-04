Construção de um centro de práticas integrativas no DF é objeto de estudo

A Secretaria de Saúde estuda a construção de um centro de práticas integrativas na Praça da Harmonia Universal, localizada entre as quadras 104 e 105 da Asa Norte. O projeto prevê um espaço para desenvolvimento de atividades como tai chi chuan, meditação, reiki, terapia comunitária, shantala, yoga e lian gong, dentre outras.

O projeto está sendo criado em parceria com a sociedade civil e, na visão do secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, deve trazer benefícios em várias áreas | Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF

O anúncio foi feito neste sábado (30), durante as comemorações do Dia Mundial de Tai Chi e Chi Kung, celebrado no último dia 24. O secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, ressaltou que o projeto criado em parceria com a sociedade civil deve trazer benefícios em várias áreas. “Poderá virar um ponto cultural, um ponto turístico de Brasília”, afirmou.

O gestor lembrou que o projeto deve preservar as quadras já presentes na Praça da Harmonia Universal, além das áreas verdes. “É o tipo de atividade que precisa de harmonia com a natureza, com as pessoas. E isso tudo será preservado”, completou o secretário.

O taiwanês Moo Shong Woo, cidadão brasiliense honorário que há 48 anos se dedica ao tai chi, ressaltou a importância de o poder público apoiar a prática. “É preciso que o governo caminhe com o povo”, disse Mestre Woo, como é conhecido.

O secretário de Saúde afirmou ainda que o Distrito Federal é referência nacional em práticas integrativas de saúde. A política distrital para a área foi instituída em 2014 e atualmente envolve 17 práticas diferentes, oferecidas para a comunidade por profissionais de saúde e voluntários cadastrados devidamente habilitados por meio de cursos de capacitação ou formações específicas.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF