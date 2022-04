Parques Ecológicos do DF funcionam normalmente no Dia do Trabalhador

As Unidades de Conservação e Parques Ecológicos do Distrito Federal administrados pelo Instituto Brasília Ambiental funcionarão normalmente neste domingo (1º), Dia do Trabalhador. Confira a lista com os horários de funcionamento de cada um deles:

– Parque Recreativo do Gama: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Distrital das Copaíbas: todos os dias das 8h às 18h

– Monumento Natural Dom Bosco: todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico do Paranoá: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Sucupira: todos os dias 6h às 20h

– Parque Ecológico do Lago Norte: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico da Asa Sul: todos os dias das 6h às 20h

– Parque Ecológico Olhos d’Água: todos os dias – portão principal, das 5h30 às 20h; portões laterais, das 6h às 18h

– Parque Ecológico Ezechias Heringer: todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico de Águas Claras: todos os dias das 5h às 22h

– Parque Ecológico do Riacho Fundo: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Areal: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Veredinha: todos os dias das 6h às 22h

– Parque Ecológico Cortado: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Três Meninas: todos os dias das 7h às 18h

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: todos os dias das 6h às 18h

– Parque Ecológico Península Sul: todos os dias das 6h às 22h

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental