População debaterá criação da região administrativa de Arapoanga

A criação de mais uma região administrativa (RA) no Distrito Federal será debatida entre o Governo do DF e moradores do Condomínio Mansões Arapoanga, localizado em Planaltina. Foi agendada para 7 de maio, na Escola Classe 01 do bairro, entre as 9h e 12h, uma audiência pública que vai contar com a presença de representantes da Secretaria Executiva das Cidades e da comunidade. O convite para o debate foi publicado noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF).

O objetivo do encontro é propiciar a troca de informações, promovendo a participação da população no controle das atividades do poder público, contribuindo para as decisões do Executivo. Um dos objetivos da proposta de criação da RA é a descentralização de gestão e utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, contribuindo para uma administração mais dinâmica.

Aprovada a decisão pelo Executivo distrital, o passo seguinte será o encaminhamento de um projeto de lei para apreciação e votação da Câmara Legislativa do DF.

*Com informações da Segov-DF