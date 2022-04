Governador participa da abertura da 87ª edição da Expozebu, em Uberaba

O governador Romeu Zema participou da abertura da 87ª edição da Exposição Internacional de Gado Zebu (ExpoZebu), a principal feira pecuária do mundo, que acontece em Uberaba, no Triângulo Mineiro, até o dia 8/5. O evento contou com a participação de diversas autoridades, como o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, o parlamentar Artur Lira, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, e o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Rivaldo Machado Borges Júnior, responsável pela organização da feira.

A feira é voltada à divulgação de raças zebuínas e comercialização de animais geneticamente superiores em leilões e shopping. Há também seminários e debates, além da presença das principais autoridades políticas do cenário nacional e local.

De acordo com os organizadores, a expectativa é de que a feira movimente cerca de R$ 300 milhões, ao longo dos oito dias, em uma programação comercial maior, se comparado com a última edição presencial da feira, realizada em 2019. O evento foi cancelado em 2020 e 2021, por conta da pandemia da covid.

O governador destacou a importância do evento, que coloca Minas Gerais em destaque no cenário nacional e mundial. “É um orgulho enorme termos a maior feira de Zebu do mundo em Uberaba. E fico satisfeito do agronegócio no Brasil e em Minas estar avançando tanto, dando tantas oportunidades de trabalho. Ontem (29/4) visitei produtores de queijos artesanais e escutei que, depois que o Estado concedeu o selo arte e o selo sanitário, não estão conseguindo produzir para atender à grande demanda. E é isso que queremos: valorizar o que é produzido no campo com tanto sacrifício e tanto suor”, disse.

Romeu Zema acrescentou que dará continuidade às ações do Estado para gerar emprego e renda. “Minas está fazendo o que é possível para que o produtor tenha segurança no campo. Reduzimos os crimes na região rural em mais de 42%. E vou continuar trabalhando para realizar meu sonho de que todo mineiro tenha um emprego digno”, ressaltou.

Retomada

Em 2022, o evento terá um crescimento de 15% em relação à última edição, com a participação de mais de 2,2 mil animais. Além de 43 eventos comerciais, entre leilões e shoppings, lançamentos e inaugurações, além da retomada dos julgamentos presenciais, ponto alto da feira.

O presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, agradeceu a presença das autoridades e falou sobre a importância da retomada da feira presencial neste ano. “Depois de dois anos de muita dificuldade, mas com muito trabalho e garra, vencemos a pandemia. Agora, temos um momento importante presencial para que o povo possa acompanhar novamente a feira. Mais que uma tradição, estamos falando de um reconhecimento público da importância que o agronegócio brasileiro tem para o nosso país, como também para o mundo”, disse.