Maio Amarelo vem para conscientizar sobre redução dos acidentes de trânsito

As crianças são os agentes multiplicadores de informações. E é nessa diretriz que o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), lançou na manhã deste sábado (30), na Transitolândia, a campanha Maio Amarelo. O propósito é intensificar, pelo menos nos próximos 30 dias, as ações educativas para, assim, reduzir a violência no trânsito.

A Transitolândia, que fica no do DER em Sobradinho, foi aberta ao público geral pela primeira vez para lançamento do Maio Amarelo | Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

O movimento internacional tem o propósito de alertar os motoristas e pedestres para os números alarmantes de acidentes causados, na maioria, pela imprudência, seja na desatenção às normas, na desobediência às leis ou na mistura de direção e ingestão de bebida alcoólica ou drogas. Anualmente, cerca de 30 mil brasileiros morrem em acidentes.

“As maiores causas de acidentes fatais são os erros humanos, como excesso de velocidade, consumo de álcool e o uso de celular durante a condução. Para reduzir esses números, é preciso conscientizar a sociedade” Juciane Nogueira, diretora de Educação do DER

De acordo com dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), somente em 2020, 227 pessoas morreram em Brasília vítimas de 220 acidentes fatais. No entanto, os números vêm decaindo desde 2011, quando 465 perderam a vida nas vias e rodovias do DF.

“As maiores causas de acidentes fatais são os erros humanos, como excesso de velocidade, consumo de álcool e o uso de celular durante a condução. Então, para reduzir esses números, é preciso conscientizar a sociedade”, explica a diretora de Educação do DER, Juciane Nogueira.

Em 2022, o tema escolhido para o Maio Amarelo é “Juntos salvamos mais vidas no trânsito”. A escolha do amarelo é por representar a cor da atenção nos semáforos. A ação deste sábado contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Transporte e Mobilidade, do Detran, da Polícia Militar e do Sest Senat.

A dona de casa Raquel Braga levou a família à Transitolândia e concorda: é legal ampliar a consciência das crianças

“A campanha vem para alertar que todos tenham responsabilidades nas suas condutas e que o problema não é só dos órgãos públicos. É preciso agirmos juntos”, ressalta o secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro.

Localizada no pátio do DER em Sobradinho, a Transitolândia foi aberta pela primeira vez ao público geral. Normalmente, a visita de crianças é permitida por meio de marcações pelas escolas. Antes de conhecerem a minicidade de trânsito, meninos e meninas assistiram a uma apresentação teatral dos agentes com dicas e instruções de segurança no trânsito. “As crianças são multiplicadoras de informações e levam para dentro das famílias tudo que aprendem, conscientizando os ambientes em que elas convivem”, diz o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

Crianças atentas

O servidor público Rafael Vidal, 42 anos, levou dois dos quatro filhos para conhecerem o espaço. Para ele, vê-los ouvindo dos agentes a necessidade do cinto de segurança foi o mais interessante. “Às vezes eles têm mais resistência ao uso do equipamento. Agora, quando impuserem dificuldades, vai ser só dizer: ‘Lembra daquele dia o moço dizendo que o cinto é importante?’. Isso já vai facilitar nosso trabalho como pais”, aposta.

Quem também não conhecia e visitou a Transitolândia com o marido e os três filhos foi a dona de casa Raquel Braga, 38 anos. Ela concorda que as crianças são boas replicadoras e fiscais da boa conduta na direção. “As meninas já chamam a atenção do pai se ele, de madrugada, atravessar um sinal vermelho que não está intermitente. É muito legal poder ampliar essa consciência neles.”