Governo do Amazonas divulga composição do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

Das instituições que manifestaram interesse em chamada pública, 13 foram selecionadas para integrar o Conselho

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulgou o resultado da Chamada Pública nº 001/2022, mediante a publicação do Decreto nº 45.513, de 27 de abril de 2022, que define a composição do quadro de membros para o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Conecti).

O decreto prevê a definição de representantes de órgãos, institutos e entidades para fazerem parte do quadro de membros do Conselho.

O resultado do chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e está disponível no site da Sedecti. O link para acesso direto é: http://www.sedecti.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/diario_am_2022-04-27_CONECTI-1.pdf.

Dentre as instituições que manifestaram interesse em participar do Conselho, 13 foram selecionadas de acordo com a chamada.

Com a seleção das instituições, o Conselho ficou composto da seguinte forma: Sedecti, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM), Associação Polo Digital de Manaus (APDM), Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM).

Todos os representantes de órgãos, entidades e institutos cumprirão mandato de quatro anos, podendo ser renovado por um ou dois terços alternadamente. O Conecti será presidido pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

“A representatividade do Conecti poderá auxiliar na cocriação de políticas públicas, propondo diretrizes com vistas a promover a articulação e debate entre seus membros e viabilizar o desenvolvimento de tecnologias e inovações para o estado. Desta forma, será possível a capacitação de recursos humanos, no intuito de gerar emprego e renda para a população amazonense”, destacou Angelus Figueira, titular da Sedecti.

Avanço na CT&I – O chefe de Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação (DTI) da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Sedecti, Leonardo Silva, reforçou que o resultado garante melhorias à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Estado.

“Esse resultado garante a continuidade no resgate da governança de CT&I do Amazonas, para formulação de políticas públicas que promovam a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, além dos serviços que impactem positivamente a economia do estado”, apontou Silva.

Conecti – O Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Conecti) está previsto na Lei nº 5.605, de 16 de setembro de 2021. Ele é um órgão colegiado integrante da estrutura organizacional da Sedecti.

O Conecti tem por finalidade propor diretrizes para a formulação de políticas públicas e promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo junto à sociedade civil organizada para colaborar com o desenvolvimento e o fomento das atividades de CT&I no estado.

A portaria que vai divulgar os nomes de todos os titulares e suplentes das instituições escolhidas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que é o chefe do Poder Executivo, conforme previsto em decreto, deverá ser publicada em breve no Diário Oficial do Estado (DOE) e também será divulgada no site da Sedecti.